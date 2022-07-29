ВР освободила от мобилизации граждан, потерявших близких родственников во время ООС и военного положения

Верховная Рада Украины освободила от мобилизации граждан, потерявших близких родственников во время ООС и военного положения.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие закона "О внесении изменений в закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации" относительно расширения перечня лиц, которые не подлежат призыву во время мобилизации (№7481) проголосовали 282 народных депутата.

Закон определяет, что не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дедушка, бабушка или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях, а также во время обеспечения нацбезопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.

Напомним, Верховная Рада также предоставила право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации научным, научно-педагогическим и педагогическим работникам.

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