Сейчас полицейский может применять оружие только в случае отражения нападения.

Кабинет министров одобрил расширение перечня граждан, к которым полиция сможет применять электрошокеры. Теперь предложение МВД передадут депутатам Рады.

Об этом шла речь на заседании правительства 11 ноября.

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Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал предложение "гуманной практикой", поскольку оно, по его словам, уменьшает количество применения полицией огнестрельного оружия во время задержания. Министр сослался на опыт Великобритании.

К кому смогут применять электрошокеры

граждан, совершивших административное или уголовное правонарушение и оказывающих физическое сопротивление полицейскому;

граждан, совершивших тяжкое или особо тяжкое преступление и пытающихся убежать;

граждан, которые оказывают вооруженное сопротивление и пытаются убежать от полиции;

вооруженных граждан, которые угрожают открытием огня или применением других предметов, угрожающих жизни или здоровью людей, в частности копа.

Что предусматривает закон сейчас

Согласно действующему закону, электрошокер можно применить только в случаях отражения нападения, в частности на полицию, а также для отражения нападения животного, угрожающего жизни или здоровью людей.

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Автор: Яна Ставская