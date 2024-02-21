Военнослужащие будут иметь стандартизированные шаблоны рапортов, которые можно будет подписать и отправить в несколько кликов онлайн.

Команда IT-специалистов Министерства Обороны разрабатывает мобильное приложение Армия+, в котором будут доступны документы и услуги для военных.

В пресс-службе Минобороны указали, что военнослужащие будут иметь стандартизированные шаблоны рапортов, которые можно будет подписать и отправить в несколько кликов онлайн.

"Минобороны создает приложение для военных. Часто слышу от бойцов жалобы на чрезмерную бумажную работу - заполнение бумажных журналов, бесконечные рапорты. Наше решение - оцифровать максимально все", - отметил министр обороны Украины Рустем Умеров.

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Кроме этого, как заявили в Минобороны, в приложении Армия+ будут: электронное удостоверение защитника, которое упрощает доступ к е-услугам и боевым системам, комплексная база знаний, которая является источником достоверной информации о прохождении службы, формы обратной связи - для того, чтобы государство могло оперативно реагировать на вызовы, базируясь на реальных данных, а также обучающие онлайн курсы для саморазвития.

"Ежедневно военные тратят кучу времени на представление рапортов и другую бумажную рутину. Благодаря приложению рапорты станут автоматическими и удобными. Мы создаем систему, которая слышит каждого. Наше видение-боеспособное войско благодаря взаимодействию и инновациям", – подчеркнула заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

Запуск приложения ожидается летом.

Цифровизация Украины - последние новости

Кабинет министров Украины принял постановление о запуске образовательного цифрового приложения "Мрия". В приложении будет библиотека контента, который нужен конкретному ребенку, информация об образовательных программах, курсах, внешкольных активностях, олимпиадах, кружках, а также видеоматериалах.

Также Главное управление разведки Министерства обороны запускает обновленный "главный бот разведки".

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