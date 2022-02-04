Председатель ВР отмечает, что было договорено о поиске формата, по которому НаУКМА "сможет стать еще сплоченнее, еще сильнее, еще лучше".

Компромисс по выборам президента в Национальном университете "Киево-Могилянской академии" найдено, приказ Министерства образования и науки об объявлении новых выборов будет отменен.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

"Завершена встреча продолжительностью более трех часов с участием премьер-министра Украины, министра образования и науки Украины, председателя Комитета по образованию, народных депутатов, и главное - "могилянцев" во главе с почетным президентом НаУКМА Вячеславом Брюховецким. Компромисс по выборам в Киево-Могилянской академии найден. Приказ МОН об объявлении новых выборов будет отменен", - сообщил председатель ВР.

Читайте такжеВ Киево-Могилянской академии нашли старинную любовную записку (фото)Он добавил, что выбор могилянцев - "святой и никто на него не имеет права посягать".

"Договорились, что под эгидой Вячеслава Брюховецкого будет обсужден формат, по которому НаУКМА сможет стать еще сплоченнее, еще сильнее, еще лучше", - отметил Стефанчук.

Как сообщал УНИАН, в заметке на странице НаУКМА в Facebook от 28 января сообщается: "результаты II тура выборов, которые состоялись 27 января 2022 года: Сергей Квит - 235 голосов (52,80%); Александра Гуменная - 191 голос (42,92%). Против всех - 18 голосов (4,04%), испорчено-1 бюллетень".

В другом сообщении Университет "осуждает инцидент с попыткой испортить ящики для голосования, имевшего место 27 января во время второго тура выборов", и требует от министра внутренних дел Дениса Монастырского взять расследование этого дела под личный контроль.

"Поскольку, несмотря на упомянутый инцидент, Избирательная комиссия смогла установить результат волеизъявления и определила победителя второго тура выборов, призываем министра образования и науки без проволочек подписать контракт с избранным руководителем", - говорится в сообщении.

В то же время, в тот же день НаУКМА в своем Facebook сообщила: "в соответствии с приказом МОН Украины №19-к, исполняющим обязанности президента НаУКМА с 28 января 2022 года назначен Денис Сергеевич Азаров, декан ФПвН".

2 февраля на сайте МОН было опубликовано объявление о конкурсе на занятие должности президента НаУКМА. "По результатам заседания экспертно-кадровой комиссии МОН установлены нарушения законодательства Украины и устава университета в процессе проведения выборов НаУКМА и рекомендовано объявить конкурс на занятие должности президента Национального университета "Киево-Могилянская академия", - отметили в министерстве.

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