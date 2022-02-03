В студенческом телеграм-канале "Вибори президента КМА" опубликовано видео с камер наблюдения на участке во время второго тура выборов руководителя Киево-Могилянской академии, пишут "Українські новини".

"В наше распоряжение поступило видео с одной из камер наблюдения в КМЦ. Здесь видно как неизвестные проходят на 3-й этаж, обливают одну из урн (по предварительной информации зеленкой, - ред), а также выносят другую", - говорится в заметке.

Из видео видно, что парней было шестеро (а не 11 как заявлял Сергей Квит). Они спокойно безо всяких помех вошли в помещение голосования, один из них взял ящик и пошел с ним к выходу. Никто не пытался его остановить. Остальные четверо подошли ко второй избирательной урне, и один из них явно испортил ее зеленым веществом. Ему также никто не оказывал сопротивления, до парней не подходили ни наблюдатели, ни члены комиссии.

Только после того, как неизвестные полностью реализовали задуманное, к ящику подошел кто-то из наблюдателей. Но молодые люди в это время спокойно и даже неспешно покинули помещение участка.

Это была пятая попытка НаУКМА избрать себе руководителя, и впервые в Украине, когда на выборах ректора был похищен ящик с бюллетенями.

За указанные нарушения избирательного процесса, его непрозрачность и недемократичность, в МОН заявили, что имеют законные основания не признавать выборы НаУКМА состоявшимися.

"Признать выборы, которые происходили не в соответствии с процедурой, министерство не может. Все эти нарушения изложены наблюдателем, который от МОН был в учреждении высшего образования и наблюдал за этими выборами. Там была привлечена полиция, мы запросили и записи с камер видеонаблюдения, где четко было видно, что есть признаки того, что избирательный ящик покидал избирательный участок почти на час. Потом очень странно, когда кто-то нашел этот ящик или на соседней улице, или на строительной площадке. Шкатулка была разбита, ту ли они вернули или другую, многие вопросы можно задавать", - заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет в комментарии "Укринформу".

Напомним, за пост президента Академии на этот раз соревновались два кандидата: Сергей Квит и Александра Гуменная.