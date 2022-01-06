Глава государства отметил, что Святой Рождественский вечер - это лучший миг для понимания и примирения со всеми, кого ты обидел или кто обидел тебя.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством Христовым.

Об этом говорится в видеообращении главы государства.

"Святой Рождественский вечер - это лучшее мгновение для понимания и примирения. Со всеми, кого обидел сам, и со всеми, кто обидел тебя. Пусть все это останется в прошлом, в наши семьи придет достаток, в наши дома - счастье, а в нашу страну - мир и процветание. ... Христос рождается! Славим его!" - отметил президент.

Полный текст поздравления:

"Дорогие граждане, я искренне поздравляю всех, кто вместе с самыми близкими и родными людьми встречает сегодня первую звезду на вечернем небе. Ее появление знаменует особый миг и особый праздник - Рождество Христово.

Читайте такжеС Рождеством Христовым 2022: красивые поздравления, картинки и видеоКогда-то рождение Сына Божьего подарило людям надежду на спасение и веру в победу жизни. Пусть сегодня этот праздник укрепит нашу веру, надежду, а главное любовь. Ведь Святой Рождественский вечер - это лучший миг для понимания и примирения со всеми, кого обидел сам, и со всеми, кто обидел тебя.

Пусть все это останется в прошлом. В наши семьи придет достаток, в наши дома - счастье, а в нашу страну - мир и процветание.

Я желаю каждому веселых, семейных, теплых, вкусных и здоровых рождественских праздников. Христос рождается, славим его!"

Напомним, 7 января церкви, празднующие по юлианскому календарю, в том числе и Православная церковь Украины, отмечают Рождество Христово, а накануне, 6 января, отмечается Святой Вечер.

Ранее УНИАН рассказывал, где и когда смотреть онлайн-трансляции богослужений на Рождество.

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