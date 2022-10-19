Президент Европарламента отметила, что украинцы героически защищают не только свою землю и своих людей, но и "рискуют своей жизнью ради Европы".

Европарламент выбрал лауреата премии имени Сахарова "За свободу мысли" 2022 года. Победителем стал "смелый народ Украины в лице президента Владимира Зеленского, избранных лидеров и гражданского общества".

Об этом президент Европарламента Роберта Метсола объявила 19 октября, запись своего выступления она опубликовала в Twitter.

Мецола подчеркнула, что украинцы героически защищают не только свою землю и своих людей, но и "рискуют своей жизнью ради Европы".

Видео дня

В заметке на своей странице в Twitter Мецола отметила, что украинцы отстаивают то, во что верят.

"Ведут борьбу за наши ценности. Защищают демократию, свободу и верховенство права. Рискуют жизнью ради нас", - написала она.

Мецола добавила, что поздравляет мужественный народ Украины с присуждением премии, и отметила, что нет никого более достойного этой премии.

Сайт Европарламента отмечает, что в номинации отметили усилия президента Украины Владимира Зеленского и отдельных лиц – представителей инициатив гражданского общества, государственных и гражданских институтов, в частности Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины. В номинации вспоминают парамедика Юлию Паевскую (Тайра), правозащитницу Александру Матвийчук (Центр гражданских свобод), движение гражданского сопротивления "Желтая лента" и мэра оккупированного Мелитополя Ивана Федорова.

Двое из этого списка – Паевская и Федоров – были в плену российских оккупантов.

Награда предусматривает денежный приз в размере 50 000 евро (49 100 долларов США), который будет предоставлен представителям гражданского общества. Вручение премии состоится 14 декабря в Страсбурге.

Премия Сахарова - что стоит знать

Как сообщал УНИАН, Европарламент с 1988 года присуждает премию им. Сахарова лицам и организациям, которые защищают права человека и основополагающие свободы.

В 2018 году эту премию получил незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов, в 2020 - представители белорусской демократической оппозиции, а в 2021 - критик Кремля Алексей Навальный.

В сентябре 2022 года крупнейшая политическая группа Европарламента "Европейская народная партия" предложила присудить мужественному украинскому народу и президенту Украины Владимиру Зеленскому премию имени Сахарова "За свободу мысли".

Вас также могут заинтересовать новости: