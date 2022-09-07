Европарламент с 1988 года присуждает премию имени Сахарова лицам и организациям, которые защищают права человека и основополагающие свободы.

Крупнейшая политическая группа Европейского парламента "Европейская народная партия" предложила присудить мужественному украинскому народу и президенту Украины Владимиру Зеленскому премию имени Сахарова "За свободу мысли".

Об этом говорится в сообщении на сайте политической группы "Европейская народная партия".

В частности, группа "ЕНП" выдвигает украинский народ и президента Владимира Зеленского на получение премии Сахарова.

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"Мы не сомневаемся, что храбрый народ Украины, возглавляемый президентом Владимиром Зеленским, заслужил выиграть эту премию "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова. Они ежедневно продолжают защищать европейские ценности на полях боя. Я надеюсь, что наша номинация будет поддержана всеми политическими группами в Европейском парламенте", - подчеркнула депутат Европарламента Раса Юкнявичене.

Как сообщал УНИАН, Европарламент с 1988 года присуждает премию имени Сахарова лицам и организациям, которые защищают права человека и основополагающие свободы.

В 2018 году эту премию получил незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов, в 2020 - представители беларуской демократической оппозиции, а в 2021 - критик Кремля Алексей Навальный.

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