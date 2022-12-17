Награду вручают за вклад развитие Европы и европейскую интеграцию.

Весь украинский народ во главе с президентом Владимиром Зеленским был удостоен европейской премии имени Карла Великого за защиту европейских ценностей. Глава украинского государства стал примером для подражания для европейцев

"Международная премия имени Карла Великого города Аахен за 2023 год присуждается президенту Украины Владимиру Зеленскому и народу Украины. Украинский народ стал жертвой неописуемо жестокой российской агрессивной войны, которая противоречит международному праву. Украинский народ во главе со своим президентом Владимиром Зеленским защищает не только суверенитет своей страны и жизни своих граждан, но и Европу и европейские ценности", - говорится в сообщении на сайте Международной премии имени Карла Великого.

Отмечается, что Зеленский сплотил вокруг Украины весь свободный мир и именно он является "мотиватором, коммуникатором, мотором и соединительным звеном между Украиной и большой фалангой сторонников".

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Организаторы премии указали, что президент Украины "является опорой и примером для подражания для своего народа", он выступает против безнадежности и отчаяния. По их мнению, он "дает Украине, а также ЕС силы верить в идеал", поэтому является примером для подражания для европейцев.

"Присуждая Премию Карла Великого 2023 года как президенту, так и народу, мы подчеркиваем тот факт, что Украина является частью Европы и что ее население и представители ее правительства во главе с президентом Владимиром Зеленским поддерживают и защищают европейские ценности, и поэтому заслуживают этого поощрения чтобы как можно скорее начать переговоры о присоединении к Европейскому Союзу", - объясняется в сообщении.

Премия Карла Великого - что известно

Международная премия имени Карла Великого - одна из самых престижных наград за вклад в объединение Европы. Ее впервые присудили в 1950 году.

Премию вручают политическим и общественным деятелям или учреждениям, которые внесли выдающийся вклад в развитие Европы и европейской интеграции.

Премия Сахарова 2022 - кому вручили

Главную правозащитную награду Европейского союза вручили храброму народу Украины. Премию имени Сахарова в здании Европарламента в Страсбурге получила украинская делегация.

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