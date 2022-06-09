Мир должен помнить, что война в Украине продолжается, отметил президент.

Президент Владимир Зеленский был отмечен в Нью-Йорке премией "Легенда лидерства" (Legend Lidership Award), которой удостаивают мировых лидеров, которые оставляют наследие, которое вдохновляет, проявили героизм и повлияли на культуры, отрасли или страны.

Как сообщили в Офисе главы украинского государства, об этом было объявлено во время встречи Yale CEO Summit (Саммит генеральных директоров компаний Йеля), в которой Зеленский принял участие в режиме видеоконференции.

Отмечается, что президент Украины поблагодарил за эту награду и отметил, что воспринимает ее как награду для всего украинского народа.

Награду для главы государства в Нью-Йорке получил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

В ОП сообщили, что в этом году Yale CEO Summit объединил 100 топ-менеджеров глобальных компаний, а также ведущих ученых из американских университетов, в частности, Йельского, Гарвардского и Колумбийского.

Глава государства поблагодарил американский народ, бизнес и государство за поддержку Украины.

По его убеждению, именно благодаря объединению мирового сообщества происходит совместное противодействие агрессору, в частности через введение санкций, предоставление Украине оружия, политической и экономической поддержки и тому подобное.

В то же время Зеленский подчеркнул, что война в Украине продолжается, и мир должен об этом помнить.

Ранее стало известно, что Владимира Зеленского отметили европейской премией Карла Великого. Этой премией, в частности, отмечали британского государственного деятеля Уинстона Черчилля и Папу Римского Иоанна-Павла II.

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