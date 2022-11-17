Общая стоимость всех пакетов оборонной помощи, предоставленных Финляндией Украине, сейчас составляет 160,4 млн евро.

Финляндия передаст Украине новый пакет оборонного оборудования на сумму 55,6 млн евро.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Минобороны Финляндии, соответствующее решение принял президент Саули Ниинистьо 17 ноября 2022 года по предложению правительства.

Это будет уже десятый по счету пакет оборонной помощи Украине, стоимость которого составляет 55,6 млн евро. Общая стоимость всех пакетов оборонной помощи, предоставленных Финляндией Украине, сейчас составляет 160,4 млн евро.

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"Украина продолжает нуждаться в поддержке в защите своей территории. Спектр оборонной помощи, которая сейчас направляется, является крупнейшим на сегодня", - сказал министр обороны Антти Кайкконен.

По оперативным соображениям и с целью обеспечения доставки помощи к месту назначения, более подробная информация о содержании помощи, способе доставки и графике не сообщается.

При принятии решения о предоставлении дополнительной помощи были учтены как потребности Украины, так и ресурсы Сил обороны Финляндии.

Вооружение для Украины

Напомним, 16 ноября координационная группа "Рамштайн-7" провела встречу. В результате Украине намерены придать системы ПВО, снаряды для РСЗО, ствольную артиллерию и зимнюю форму.

В свою очередь министр обороны Украины Алексей Резников, комментируя заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, заявил, что защита неба будет приоритетом №1 для Киева.

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