Финляндия одобрила для Украины 13-й пакет оборонной помощи на сумму 160 млн евро.

Финляндия вслед за Швецией приняла решение о передаче Украине трех танков Leоpаrd 2. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Финляндии.

В частности, Финляндия одобрила для Украины 13-й пакет оборонной помощи на сумму в 160 миллионов евро. Соответствующее решение принял президент Финляндии 23 февраля на основе предложения финского правительства.

В рамках международного сотрудничества в отношении "Леопардов", Финляндия передаст Украине три танка по разминированию Leopard 2, в том числе обеспечит подготовку украинских военных для эксплуатации и обслуживания этих бронированных средств.

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"В пятницу, 24 февраля, исполняется годовщина начала агрессивной войны России. Украина продолжает нуждаться в поддержке в ее обороне. Мы отправим больше оборонной техники и будем участвовать в сотрудничестве в отношении "Леопардов" вместе с нашими партнерами", - заявил министр обороны Микко Савола.

Отмечается, что общая стоимость всех пакетов оборонной помощи, которые Финляндия предоставила Украине, составляет 750 миллионов евро.

Танки Leopard 2 для Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, 14 февраля после очередного заседания в формате "Рамштайн" министр обороны США Ллойд Остин заявил, что в вопросе предоставления Украине танков Leopard сотрудничают восемь стран. Это Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды. По его словам, союзники обязались передать Украине бронетехники и танков более чем на восемь боевых бригад.

В тот же день глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что 11 стран пообещали передать Украине танки, 22 страны - боевые машины пехоты и еще 9 стран - системы противовоздушной обороны.

20 февраля министр обороны Алексей Резников заявил, что в Вооруженных силах Украины планируют сформировать как минимум два танковых батальона, на вооружении которых будут Leopard 2.

Норвегия передаст Украине восемь танков Leopard 2. Польша в ближайшие две-три недели доставит в Украину 14 танков Leopard 2. Испания отправит в Украину шесть танков Leopard 2.

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