Партия "УДАР Виталия Кличко" выступает за увеличение представительства женщин в органах власти всех уровней, обеспечение равных возможностей для женщин и мужчин в сфере образования и профессиональной подготовки, создание благоприятных условий для реализации женщин в предпринимательстве и внедрение гендерно-чувствительной социальной политики. Об этом заявил руководитель исполкома партии "УДАР Виталия Кличко" Артур Палатный во время форума "Школа лидерства женщин УДАРА".

В ходе форума, который состоялся сегодня в Киеве, обсуждались вопросы о роли женщин в современных украинских реалиях, участии женщин в восстановлении и развитии местных громад во время и после военного положения, проблемы формирования инклюзивного пространства в Украине и другие.

"Сотни тысяч женщин с первых дней полномасштабной российской агрессии проявили себя настоящими лидерами. 60 тысяч женщин сейчас защищают Украину от врага в рядах Вооруженных сил Украины. Десятки тысяч женщин – волонтеры, парамедики, военные врачи. Настоящие лидеры. Я уверен, сила и лидерство женщин станут фундаментальным вкладом в победу Украины и ее дальнейшее восстановление. Я призываю вас браться за конкретные дела и проекты, объединять свои силы с единомышленниками. Потому что это реалии завтра", - подчеркнул во время выступления Артур Палатный.

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Руководитель исполкома УДАР назвал основные пункты, за которые выступает УДАР:

- Увеличение представительства женщин в органах власти всех уровней. Важно не просто заполнить квоты в избирательном списке, а создать еще больше условий раскрытия потенциала женщин, отметил Палатный.

- Обеспечение равных возможностей для женщин и мужчин в сфере образования и профессиональной подготовки. Нужно разрабатывать и внедрять программы, которые помогут женщинам реализоваться и карьерно расти, подчеркнул руководитель исполкома УДАРа.

- Создание благоприятных условий для реализации женщин в предпринимательстве. Должен быть справедливый доступ женщин к государственным программам финансирования бизнеса.

- Внедрение гендерно-чувствительной социальной политики. Государство должно обеспечить женщине возвращение к активной жизни после декретного отпуска. А это вопрос существования дошкольных учреждений, обеспечение рабочих условий для женщин-матерей, медицинское обеспечение и т.д.

В Форуме "Школа лидерства женщин УДАРа" также приняли участие сенатор Сейма Литовской Республики, депутат Европейского Парламента, вице-председатель группы Европейской народной партии в Европарламенте Раса Юкнявичене, директор Национального Демократического Института в Украине Марчин Валецкий, народный депутат Верховной Рады VIII созыва, профессор Национального университета "Львовская политехника", лидер партии "УДАР Виталия Кличко" во Львовской области Оксана Юринец, народный депутат VII и VIII созывов, глава Всеукраинского объединения малого и среднего бизнеса "Фортеця", советница председателя Ассоциации городов Украины Оксана Продан, заместитель председателя КГГА Анна Старостенко и другие.