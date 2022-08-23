Президент также ответил, планирует ли перевести его на другую должность.

Президент Украины Владимир Зеленский дал оценку выполнению поставленных задач Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины Валерием Залужным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на пресс-конференции в рамках проведения саммита Крымской платформы.

В частности, президента попросили оценить работу Залужного, поскольку из СМИ распространяются слухи или спекуляции, что его могут перевести на другую должность.

"Не планирую переводить никуда главнокомандующего Залужного. Работаем мы одной командой. Очень важно, что работают командующие в разных направлениях. Вы все эти фамилии знаете. Это и Залужный, и Ковальчук, Сырский... Я не хочу всех называть. Я думаю, все наши люди знают всех наших героев. Эта команда есть. Оценка самая главная – мы держимся. Значит оценка высокая", – заявил Зеленский.

В то же время глава государства отметил, что "когда мы одержим победу – будет наивысшая оценка".

Напомним, 27 июля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Валерия Залужного Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины. Он сменил на этом посту Руслана Хомчака.

4 марта 2022 года Зеленский своим указом присвоил Залужному звание генерала.

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