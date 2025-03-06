Мужчине, который на Херсонщине делал облавы на проукраинских земляков, грозит пожизненное заключение.

На Волыни задержали коллаборанта, который в первые месяцы полномасштабного вторжения возглавлял оккупационную "полицию РФ" в Новой Каховке на Херсонщине. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Отмечается, что после "увольнения с должности" оккупационной администрацией РФ в апреле 2022 года мужчина выехал в оккупированный Крым, а оттуда - через третьи страны в ЕС, где скрывался длительное время.

В СБУ отмечают, что в конце 2024 года фигурант вернулся в Украину и поселился в Волынской области, арендуя жилье у местного жителя, где был задержан украинскими правоохранителями.

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"По данным следствия, вражеским приспешником оказался экс-охранник Новокаховской частной охранной компании, который после захвата города пошел на сотрудничество с врагом. Тогда он согласился возглавить местную оккупационную "полицию", чтобы участвовать в преследовании участников движения сопротивления", - отмечают в СБУ.

Установлено, что предатель координировал преступную деятельность с так называемым "военным комендантом РФ" временно захваченной общины. Правоохранители отмечают, что задержанный привлекал единомышленников в ряды оккупационного органа, с которыми в дальнейшем проводил репрессии против украинских патриотов. В СБУ сообщили, что фигурант выставлял патрули по улицам города и участвовал в облавах на проукраинских активистов.

В СБУ отмечают, что ему предъявлено подозрение по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

коллаборационная деятельность, совершенная организованной группой;

добровольное занятие гражданином Украины должности в незаконных судебных или правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории;

незаконное лишение свободы или похищение человека совершенные организованной группой.

В сообщении отмечается, что злоумышленник находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Задержание "топщура" ФСБ

Как сообщал УНИАН, в феврале 2025 года Шевченковский районный суд города Киева избрал меру пресечения завербованному предателю из Службы безопасности Украины Дмитрию Козюре - содержание под стражей до 11 апреля включительно, без права на внесение залога.

12 февраля СБУ сообщала о разоблачении и задержании в своих рядах топ-чиновника, который работал на Федеральную службу безопасности России. Им оказался руководитель Штаба Антитеррористического центра при СБУ.

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