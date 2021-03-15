Гостей празднования в "Пирогово" развлекали фольклорные коллективы, угощали блинами и варениками.

Карантин из-за коронавируса не помешал провести традиционные праздничные гуляния в честь Масленицы в национальном музее народной архитектуры и быта "Пирогово".

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

У входа в музей образовалась очередь из желающих попасть на праздник проводов зимы - безопасную дистанцию мало кто соблюдал, однако продавцы были в масках и перчатках.

Гостей празднования в "Пирогово" развлекали фольклорные коллективы, угощали блинами и варениками.

Также вас могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Олег Давыгора