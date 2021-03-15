Карантин из-за коронавируса не помешал провести традиционные праздничные гуляния в честь Масленицы в национальном музее народной архитектуры и быта "Пирогово".
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
У входа в музей образовалась очередь из желающих попасть на праздник проводов зимы - безопасную дистанцию мало кто соблюдал, однако продавцы были в масках и перчатках.
Гостей празднования в "Пирогово" развлекали фольклорные коллективы, угощали блинами и варениками.
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