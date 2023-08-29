Кабмин расширил перечень тех, кто будет иметь на это право.

Правительство Украины расширил круг иностранцев и лиц без гражданства, имеющих право на получение разрешения на иммиграцию в Украину.

Об этом сообщил представитель Кабинета Министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram. Он отметил, что правительством внесены изменения в постановление № 1983 об утверждении Порядка формирования квоты иммиграции, которыми расширен круг иностранцев и лиц без гражданства, имеющих право на получение разрешения на иммиграцию в Украину.

Согласно решению правительства, право на долгосрочное пребывание или постоянное проживание будут иметь иностранцы и лица без гражданства, которые прослужили в Государственной специальной службе транспорта Украины и Национальной гвардии Украины три и более года.

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Также будут иметь право на получение разрешения на иммиграцию в Украину лица, служившие в Вооруженных Силах Украины, Государственной специальной службе транспорта Украины и Национальной гвардии Украины (независимо от срока военной службы) и были признаны военно-врачебными комиссиями непригодными к военной службе по состоянию здоровья - по результатам заболеваний, ранений (травм, контузий, увечий), полученных при исполнении обязанностей военной службы.

Мельничук отмечает, что за представление предложений в Государственную миграционную службу Украины по установлению квоты иммиграции для вышеупомянутых категорий лиц будет отвечать Министерство обороны Украины и Национальная гвардия.

Уточнен перечень документов, представляемых в Государственную миграционную службу для получения разрешения на иммиграцию в Украину.

В Украине уменьшили сроки принятия решения об иммиграции иностранцев

Как известно, президент Украины Владимир Зеленский подписал принятые Верховной Радой изменения в закон "об иммиграции" по совершенствованию условий и порядка иммиграции в Украину иностранцев и лиц без гражданства №6516.

Этим законом уменьшен срок рассмотрения заявлений о предоставлении разрешения на иммиграцию с 1 года до 6 месяцев. Также вводится новое основание предоставления разрешения на иммиграцию для лиц, которые непрерывно проживали на территории Украины более 5 лет по виду на временное проживание (кроме иностранных студентов).

Законом совершенствуется квотный принцип предоставления разрешения на иммиграцию, а именно: квота будет вводиться не ежегодно, а только в случае ухудшения миграционной ситуации в Украине.

Законом усиливаются меры противодействия нелегальной миграции в отношении лиц, которым отказано в выдаче разрешения на иммиграцию или отменено такое разрешение с учетом требований и вызовов настоящего.

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