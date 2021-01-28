У Кабмина 30 дней на обжалование соответствующего решения в апелляционной инстанции.

В Министерстве юстиции Украины заявили, что правительство обжалует решение Окружного административного суда Киева, который сегодня отменил постановление Кабмина о введении нового украинского правописания.

Об этом сообщается на Facebook-странице Минюста.

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"Сегодня Окружной административный суд Киева признал незаконным и отменил постановление Кабмина о введении нового украинского правописания. В связи с этим хочу сообщить, что мы считаем незаконным соответствующее решение ОАСК и обжалуем его в апелляционной инстанции. На то, чтобы подать апелляцию, у правительства 30 дней", - сообщила заместитель министра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции Валерия Коломиец.

Новая редакция правописания: Предыстория

22 мая 2019 года Кабинет министров принял постановление № 437 «Вопросы украинского правописания», которым одобрена новая редакция правописания.

МОН рекомендовал уже с июня 2019 года применять нормы и правила новой редакции правописания во всех сферах общественной жизни, в частности, в официально-деловом стиле речи.

Впоследствии мать ученицы 7-го класса одной из херсонских школ обжаловала постановление правительства. В своем иске она просила суд определить постановление правительства противоправным и отменить его.

Также в ОАСК поступил еще один иск к Кабмину о признании постановления незаконным и его отмене. Истцом выступила ОО "Правовое государство".

Позже суд объединил оба производства в одно.

Сегодня, 28 января, суд удовлетворил иск полностью, признав постановление Кабмина незаконным, и отменил его.

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Автор: Юлия Петриченко