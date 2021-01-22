Приморский районный суд Одессы избрал меру пресечения фигурантам дела о пожаре в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, в котором в 2019 году погибли 16 человек.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение суд принял сегодня, 21 января.
По ходатайству прокуратуры, избрана мера в виде личного обязательства всем четверым обвиняемым - директору колледжа Любови Кочерге, завхозу Татьяне Фомич, заведующей дневным отделением Ирине Тарановой и бывшему замдиректора по административно-хозяйственной работе Андрею Хаецкому.
На указанных граждан наложен ряд обязательств.
Читайте такжеУ владелицы сгоревшего в Харькове дома престарелых есть еще одно незаконное подобное заведение
Пожар в Одесском колледже: что известно
Утром 4 декабря 2019 года в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого составила 4 тыс. кв. м. В этом угловом здании размещались 19 различных организаций, учреждений. В результате пожара погибли 16 человек, пострадали более 30 человек. Правительственная комиссия назвала причиной пожара в колледже возгорание бытового электрооборудования.
Фигурантами уголовных дел стал ряд должностных лиц, в числе которых - бывший начальник Главного управления ГСЧС в Одесской области (дело расследуется отдельно), директор колледжа, завхоз и пр.
Обвинительные акты в отношении фигурантов переданы в суд в прошлом году.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram