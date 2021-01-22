Избрана мера в виде личного обязательства всем четверым обвиняемым.

Приморский районный суд Одессы избрал меру пресечения фигурантам дела о пожаре в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, в котором в 2019 году погибли 16 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение суд принял сегодня, 21 января.

По ходатайству прокуратуры, избрана мера в виде личного обязательства всем четверым обвиняемым - директору колледжа Любови Кочерге, завхозу Татьяне Фомич, заведующей дневным отделением Ирине Тарановой и бывшему замдиректора по административно-хозяйственной работе Андрею Хаецкому.

На указанных граждан наложен ряд обязательств.

Пожар в Одесском колледже: что известно

Утром 4 декабря 2019 года в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого составила 4 тыс. кв. м. В этом угловом здании размещались 19 различных организаций, учреждений. В результате пожара погибли 16 человек, пострадали более 30 человек. Правительственная комиссия назвала причиной пожара в колледже возгорание бытового электрооборудования.

Фигурантами уголовных дел стал ряд должностных лиц, в числе которых - бывший начальник Главного управления ГСЧС в Одесской области (дело расследуется отдельно), директор колледжа, завхоз и пр.

Обвинительные акты в отношении фигурантов переданы в суд в прошлом году.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Лариса Козовая