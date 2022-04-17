Глава государства пожелал "Божьей благодати и мирной жизни под украинским небом, которое охраняют наши мужественные и героические воины".

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил христиан западного обряда с Пасхой.

"Сегодня вера и надежда стали нашей прочной опорой в борьбе за будущее страны. Воскресение Господне - это утверждение в сердцах людей веры и надежды на победу жизни над смертью, добра над злом, правды над ложью", - написал глава государства в своем Telegram-канале.

Президент пожелал "Божьей благодати и мирной жизни под украинским небом, которое охраняют наши мужественные и героические воины".

"Молимся за наших защитников. Пусть всех хранит Бог. Верим в победу", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Католическая Пасха 2022

Ранее УНИАН писал, что 17 апреля отмечается католическая Пасха. Дата праздника определяется по лунному календарю и отличается каждый год, но всегда выпадает на воскресенье. Кроме католиков, Пасху сегодня отметят и большинство протестантов.

Напомним, что православная Пасха в этом году будет 24 апреля.

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