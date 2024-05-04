В молитвах на Пасху верующие могут обратиться к Богу и попросить о самом сокровенном.

5 мая у православных наступает Пасха 2024 - самый светлый в году церковный праздник. В этот день верующие обращаются к Богу со словами молитвы и сокровенными просьбами. В 2024 году у всех украинцев общее желание - скорейшая победа ВСУ и наступление мирных времен. Во время Пасхи верущие будут просить у Господа крепкого здоровья защиты для наших воинов.

Молитвы на Пасху также могут быть на здоровье, любовь или защиту от бед. Читать текст можно как в храме, так и дома. Главным является не место, а искренность просьбы. Если молитесь дома, то лучше делать это наедине с собой. Мы собрали сильные молитвы на Пасху на разные случаи жизни.

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Молитва за мир в Украине

Боже, Творцу и Отче всех людей, Ты призываешь к себе все народы мира. Просвети их, чтобы среди суеты нашего времени они узнали о том, что может принести им мир. Пробуди в них искреннее стремление к пониманию и единству. Помоги им прощать друг другу то зло, которое они причиняли и продолжают причинять своим ближним, помоги им сотрудничать в деле мира, уважая права каждого человека в согласии с Твоей волей. Очисти их сердца от всякого обиды и ненависти. Сохрани все народы от гордыни, эгоизма и межнациональной розни.

Благослови, Боже, тех, кто посвящает себя великому делу творения мира. Благослови нашу Родину Украину, победу над врагом, судьбу и счастье ей дай. Премилостивый Господи, всем, кто прибегает к Тебе с мольбой, подай милость Твою. Умоляем Тебя, Боже, за Воинов и Защитников, за братьев и сестер наших и за всех тех, кто нуждается в Твоем милосердии и помощи Твоей. Да будет всегда благословенно Твое святое Имя и да придет в наши души и на наши земли Твое Царство справедливости, мира и согласия. Аминь

Молитва на Пасху на удачу и защиту от зла

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. В Святое Воскресенье Иисус Христос воскрес, людям всем великую надежду и радость даровав. Отныне, Господа нашего все христиане прославляют, слава о нем ширится от земли до небес. Силою своею и милостью своей неизмеримой Он сегодня нас рабов Божьих оберегает и опекает. Слышит Он наши молитвы и все их принимает, от всяких бед спасает. Услышь и меня, Господи, помоги мне, спаси меня и защити меня от невзгод и бед отныне и во веки веков. Аминь

Молитва на здоровье

Господи Всемогущий, Господи Милостивый, Господи справедливый, помоги мне, рабу Божьему, благослови светлой Пасхой. Наполни меня и моих близких энергией светлых праздничных дней. Пусть очистят мою душу светлые радостные слезы. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Услышьте мое обращение все Высшие Небесные силы. Молитесь о благополучном жизненном пути всех нас грешных рабов Божьих (назвать имена людей). Закройте меня и моих близких от злобы людской и недобрых помыслов недругов, укротите ярость и гнев, бушующие в мире, окружающем нас. Ратью своей святой и справедливой окружите нас, даруйте нам согласие и покой. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

Молитва на замужество и любовь (для женщин)

Всеблагий Господь, я, раба Божья знаю, что счастлива только в любви к Тебе. Всей душой и сердцем верую в силу и милость твою. Исполняю любую святую волю Твою. Доверяю себя Тебе, управляй моей душой и наполняй мое сердце только тебе ведомым смыслом жизни. Ты Создатель мой, так сохрани меня от гордости и самолюбия, пусть украшениями моими станет разум, скромность и целомудрие. Закон Твой повелевает людям жить в законном супружестве. Так пусть же мне на жизненном пути встретится человек, который мне станет опорой в жизни. Да будем жить мы с ним в мире и согласии. Помоги мне выполнить предназначение свое, ибо ты сказал, жена мужу должна быть дана в помощницы. Чтоб мог род человеческий множиться и землю населять. Услышь смиренное обращение мое и помоги, чтоб могли мы с суженым моим прославлять твои святые дела отныне и во веки веков. Аминь.

Молитва об исцелении от болезни

Во имя Отца, нашего предвечного Творца, во имя Сына Божьего Иисуса Христа и Святого Духа. Ныне и вечно и навсегда. Аминь! Служил Господу Богу Лука Христоверг при царе Мануиле Комнине. Служил он в золоченной лавре Святой. Так случилось, что накануне Пасхи Светлой, в лавре золоченной Одигитрия, Пресвятая Богородица, явилась двум слепым людям. Слепцов она привела во Влахернский храм. Спустились ангелы, херувимы, серафимы и запели перед Матушкой, слепые прозрели. Это молитву сильную святые монахи написали, после чего все 40 святых ее благословили. Воистину! Господь указал: "Кто данную молитву в предпасхальную ночь перед Пасхой прочтет, тот с ее помощью от трех смертей уйдет". Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

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