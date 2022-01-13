Преступник получил гражданство Украины и устроился на руководящую должность в экоинспекцию.

Задержанный в Одессе на получении взятки в 5 тысяч долларов и.о. начальника управления экологической инспекции Юго-Западного округа Владлен Гривенко оказался преступником, которого разыскивает "Интерпол".

Как сообщает "Думская" со ссылкой на Госбюро расследований, Гривенко - гражданин Молдовы.

По информации Госбюро, задержанный чиновник экоинспекции в Молдове уклонялся от уплаты налогов, совершал хулиганские действия и применял насилие, за что ему "светит" до 8 лет тюрьмы.

Читайте такжеВ WWF рассказали, как сохранить леса в Украине в условиях незаконных вырубок и экотерроризма"Чтобы избежать наказания, преступник получил гражданство Украины и устроился на руководящую должность в экоинспекцию", - говорится в сообщении "Думской".

СМИ напоминают, что ранее Гривенко занимался так называемым экотерроризмом: он попался при получении взятки от владельца АЗС в Николаевской области. В противном случае он угрожал выписать бизнесмену запрет на работу заправки.

В Украине против Гривенко открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК (получение неправомерной выгоды должностным лицом), ему грозит до 10 лет тюрьмы. Сейчас вымогатель взятки находится под стражей.

Ранее эксперты призывали ввести в Украине ответственность за экотерроризм. По подсчетам специалистов, в нашей стране лишь четвертая часть экологических организаций являются настоящими, а все остальные открыто занимаются экотерроризмом и вымогательством денег от предприятий.