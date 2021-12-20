Специалисты убеждены, что действия псевдо-экологов отвлекают внимание общества от настоящих проблем.

В Украине стоит ввести ответственность за эко-терроризм, который отвлекает общество от решения реальных экологических проблем.

Как сообщает "5 канал", по подсчетам специалистов, в Украине лишь четвертая часть экологических организаций являются настоящими, а все остальные открыто занимаются "эко-терроризмом" и вымогательством денег от предприятий.

В то же время, по мнению экспертов, если бы все эти экологи были настоящими, у них была бы другая приоритетность – их больше бы интересовали не "точечные" объекты, а глобальные: состояние питьевой воды, спасение рек, массовая вырубка и вывоз леса, качественный и честный мониторинг воздуха. К примеру, никто даже и не знает случаев, когда эко-активисты привлекали к суду за сжигание листьев, которые вместе с транспортом являются первоочередными загрязнителями воздуха, которым мы дышим.

"Для Киева и для таких мегаполисов транспорт – это самый большой загрязнитель. А осенью – это сжигание окрестными деревнями мусора, и в Киеве тоже некоторые жгут листья. Если вы посмотрите на платформу SaveEcoBot или Pollution, то осенью у нас ужасная картина", – объясняет профессор и экологический эксперт Владимир Боголюбов.

Автор: Григорий Бондарь