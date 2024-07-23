Ярослав Железняк отметил, что голосов пока нет.

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что правительственный законопроект о повышении налогов парламент начнет рассматривать не раньше 20-х чисел августа, и шансов на его принятие в нынешнем виде немного.

"Так как заседания Рады на этой неделе уже не будет, то даже теоретическая возможность сократить время подачи альтернативных и голосования исчезла. Соответственно до 2 августа будет время внесения альтернативных", - написал он в Telegram.

Далее, по словам Железняка, профильный комитет должен рассмотреть законопроект и вынести на голосование. Нардеп отметил, что первое чтение может состояться не раньше 20-ых чисел августа, второе - в лучшем случае в сентябре.

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"Пока голосов совсем нет. Поэтому, если не изменится кардинально редакция, то даже в таких длинных сроках шансы принятия приближаются к нулю", - добавил Железняк.

Повышение налогов в Украине - что известно

18 июля Кабинет министров представил законопроект о повышении налогов в Украине, в частности, об увеличении военного сбора и распространении его на деятельность предпринимателей и ряд финансовых операций.

В Министерстве финансов отметили, что повышение налогов вызвано необходимостью найти дополнительные 500,3 млрд грн для обеспечения критически важных потребностей. Так, властям необходимо найти более 500 млрд гривен на нужды обороны, четверть этой суммы - за счет пересмотра военного сбора, акцизов и некоторых других мероприятий.

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