Три четверти дополнительной потребности на финансирование обороны предлагается обеспечить за счет внутренних заимствований и перевыполнения действующих доходов госбюджета.

Сегодня, 18 июля, правительство приняло два законопроекта, которые будут переданы на рассмотрение парламента – о повышении налогов и увеличении военных расходов госбюджета. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Отмечается, что повышение налогов вызвано необходимостью найти дополнительные 500,3 млрд грн для обеспечения критически важных потребностей. Чиновники отмечают, что законопроектом предлагается наиболее мягкий вариант финансирования дополнительных военных нужд среди всех возможных, который состоит из двух частей:

Почти три четверти дополнительной потребности на финансирование обороны предлагается обеспечить за счет внутренних заимствований, перевыполнения действующих доходов госбюджета, в том числе за счет детенизации и экономии по отдельным расходам (361,6 млрд грн). Одна четверть – за счет пересмотра военного сбора, акцизов и некоторых других мер (138,7 млрд грн). Значительная часть составляющих в этом списке касается только тех, кто потребляет совсем необязательные в период военного времени дорогостоящие импортные товары.

"За счет каких конкретных поступлений предлагается обеспечить три четверти дополнительной потребности (361,6 млрд грн)? Значительная часть – это дополнительные поступления от ОВГЗ на 220,1 млрд грн. Финансирование войны через внутренние заимствования является общемировой практикой, которая подтверждает свою эффективность", – говорится в сообщении.

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Также экономия средств по обслуживанию государственного долга, получение субсидии от Европейской комиссии для осуществления платежей по обслуживанию кредитов и другие меры дают возможность направить на военные нужды еще дополнительно 65,7 млрд грн.

За счет фактического перевыполнения доходов госбюджета в 1 полугодии 2024 года предполагается привлечь 75,8 млрд грн (налог на прибыль предприятий, импортный НДС, средства, перечисляемые Нацбанком, админштрафы в сфере обеспечения безопасности движения и т. д.).

Что касается налоговой части, по данным Минфина, первый этап постепенного приближения ставок акцизов к минимальным стандартам в ЕС позволит обеспечить дополнительно 16,9 млрд грн, в частности, пересмотр акцизов с 1 сентября 2024 года на табак (+3,8 млрд грн) и топливо (+9,8 млрд грн). А также внедрение акцизного налога на сладкие напитки (+3,3 млрд грн), который введен в подавляющем большинстве стран мира.

Пересмотр военного сбора и некоторые другие меры позволят мобилизовать на сектор безопасности и обороны ресурсов на 121,8 млрд грн.

На какие направления будут направлены средства

Законопроектом предусмотрено увеличение расходов для органов сектора безопасности и обороны на 495,3 млрд грн. Также предусмотрено выделение дополнительных 4,5 млрд грн для резервного фонда на осуществление непредвиденных и неотложных расходов.

Кроме этого, увеличены расходы Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий на 0,4 млрд грн для выплат помощи военнопленным. Министерство юстиции получит дополнительные 0,1 млрд грн для обеспечения деятельности учреждений исполнения наказаний.

Повышение налогов – что известно

Сегодня, 18 июля, правительство приняло законопроект, которым предусмотрено повышение военного сбора, введение его для ФЛП и некоторые другие налоговые меры. В частности, военный сбор будет увеличен с 1,5% до 5%.

Также Кабмин одобрил изменения в государственный бюджет на 2024 год, которые предусматривают увеличение расходов на оборону на 495,3 млрд грн.

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