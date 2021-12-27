Клиенту пообещали разобраться в ситуации.

"Новая почта" снова оскандалилась "бережной" доставкой посылок, повредив очередную из них. Очевидно, такая ситуация не удивила сотрудника компании, поэтому он заклеил упаковку скотчем.

Об этом пишет в Facebook возмущенный клиент "Новой почты".

"Выйдя из почты, снял сториз (скрин, который прикреплен к посту), пришел домой, заметил, что коробка немного повреждена и заклеена скотчем. На самом деле я этому как-то не придал особого внимания. Поставил коробку и уехал по делам. Сейчас решил достать подарок из коробки, чтобы поставить под елку. И оказалось, что коробка не просто так повреждена. Поврежден еще и подарок... Пришлось распаковать новогодний презент за 5 дней до самой даты празднования. Ну, и что думаете? Из самого пакета исчезли зимние перчатки и шарф", - возмутился Александр Соколик.

Он согласился с тем, что смысла возвращаться в отделение с целью разборок нет, поскольку повреждения обнаружил уже дома.

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"Но этот пост написал, чтобы напомнить всем нам, что надо быть немножко внимательнее в жизни. Надеюсь, что тому работнику "Новой почты" будет тепленько в 2022 году", - резюмировал он.

В комментариях представитель "Новой почты" подтвердил, что ситуация действительно ужасная, но не характеризует компанию в целом. Клиента попросили предоставить номер накладной, на что получили его ниже.

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