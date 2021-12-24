Женщина жалуется, что компания отказывается принимать претензии.

Клиентка "Новой почты" возмутилась "бережной" доставкой посылок. Женщина отправляла ящик красной икры, но была неприятно удивлена, когда увидела, в каком виде прислали деликатес.

Своим возмущением клиентка поделилась в комментариях под постом на странице "Новой почты" в Facebook.

Так, женщина упаковала банки с икрой и попыталась максимально их обезопасить от повреждений. Но посылка все равно пришла в ужасном состоянии. Вместо неповрежденных банок с деликатесом в коробке было "месиво" из осколков стекла и икры. Есть такое "угощение", конечно же, уже никто не сможет.

"Отправила своим друзьям посылку, на которой было написано, что там стекло, что ставить аккуратно, только в таком положении, в котором она находится. Есть специальные пенопластовые ограничители, которые оберегают еще больше эту посылку... И посмотрите, что прислали моим друзьям. Разбили все содержимое, испортили настроение", - пожаловалась женщина.

Клиентка также отметила, что в "Новой почте" отказались принимать претензии. Представители компании сказали, что получатели должны были вскрыть коробку при получении и сразу же зафиксировать жалобу. Якобы клиенты могли принести коробку с икрой домой и уже там ее разбили.

"Бред, конечно, сивой кобылы. Сейчас едем писать претензию на "Новую почту", кошмар. Все было соблюдено. Просто вот кто-то из сотрудников кинул, ударил, поставил в холодильник. Я не знаю, что было сделано, посмотрите", - добавила женщина.

Читайте также"Новая почта" анонсировала дополнительную услугу: отделения ждут измененияКлиентка также разместила фото чека об оплате посылки, на котором указана вся информация об отправлении. На комментарий возмущенной женщине ответили. Представители "Новой почты" спросили, чем клиентка недовольна, а она снова добавила видео с посылкой и теперь ждет ответа от компании.

Ранее УНИАН уже сообщал о еще одном скандале с "Новой почтой": украинцы массово не могут дождаться новогодних посылок и жалуются, что ждут подарки для детей уже много дней.

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