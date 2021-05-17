Людмила Денисова обратилась к российской коллеге Москальковой с требованием безотлагательно восстановить права гражданина Украины.

Незаконно заключенный в России Валентин Выговский намерен объявить голодовку, поскольку потерял всякую надежду вернуться живым на родину.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

Она отметила, что Выговский 7-й год находится в незаконном заключении и сейчас содержится в "ФКУ ИК-11 УФСИН РФ по Кировской области" в нечеловеческих условиях.

Постоянное пребывание в холоде и в полной изоляции привело к ухудшению состояния здоровья украинца.

Кроме того, написала Денисова, администрация исправительного учреждения осуществляет систематическое психологическое давление на Выговского - без каких-либо объяснений и причин помещает в ШИЗО, снимает деньги с карточного счета, которые родные ему перечисляют для приобретения продуктов питания и средств гигиены.

"Из-за пребывания долгое время в таком тяжелом психоэмоциональном состоянии Валентин сообщил родным о намерении начать голодовку, если ситуация никоим образом не изменится. Считаю действия, которые сознательно используются администрацией исправительной колонии, ни чем иным, как пыткой и бесчеловечным или унижающим достоинство человека обращением. Это является прямым нарушением статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а также пунктов 10, 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и Социальным Советом ООН", - отметила уполномоченная по правам человека.

Она обратилась к своей русской коллеге Татьяне Москальковой с требованием безотлагательно восстановить права гражданина Украины, а именно, обеспечить соответствующие условия содержания и проверить правомерность действий администрации исправительной колонии относительно помещения Выговского в ШИЗО и незаконного использования его собственных средств.

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"Прошу международное сообщество осуществить соответствующее реагирование на позорное нарушение прав украинского политзаключенного и применить все возможные механизмы для освобождения всех незаконно удерживаемых граждан Украины", - добавила Денисова.

Дело украинского политзаключенного Выговского в России: что известно

Валентина Выговского задержали российские оккупанты в сентябре 2014 года во время частного визита в Симферополь.

В декабре 2015 года Московский областной суд приговорил его к 11 годам колонии строгого режима за якобы шпионаж в авиационной сфере.

В частности, Выговского обвинили в "привлечении через интернет работников организаций российского оборонно-промышленного комплекса авиационно-космического профиля к сбору и предоставлению ему за денежное вознаграждение закрытой технической документации по текущим перспективным разработкам".

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Автор: Инна Андалицкая