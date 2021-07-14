С 14 июля украинские вузы принимают заявления на контрактную и бюджетную формы.

В Украине с 14 июля начался прием электронных заявлений в высшие учебные заведения для бакалавров. Для лиц, поступающих на основе только собеседования, вступительных экзаменов, творческих конкурсов прием заявлений продлится до 16 июля. Остальные выпускники могут подать заявления до 23 июля. Напомним, что вступительная кампания 2021 года началась 1 июля.

В этом году абитуриенты могут подать до 5 заявления на бюджетную форму и до 30 заявления на контракт. В первые дни приема заявлений система может перегружаться, поэтому спешить не стоит.

Как подать электронное заявление

В электронном кабинете абитуриента нужно указать следующие данные:

адрес электронной почты;

пароль;

данные сертификата ВНО;

серия и номер документа о полном среднем образовании;

средний балл аттестата (среднее арифметическое баллов в приложении аттестата);

номер телефона;

фотографию и копию аттестата о среднем образовании.

В форме "Подача заявлений" в поле для поиска выберите желаемый вуз. Затем в пункте "Подать заявление" укажите приоритетность вуза, форму обучения (бюджетную или контрактную), наличие образовательного уровня за бюджетные средства и результаты ВНО.

Поступление 2021 - даты всех этапов

16 июля в 18:00 завершается подача заявлений для лиц, поступающих на основе собеседования, вступительных экзаменов или творческих конкурсов;

23 июля в 18:00 завершение подачи заявлений для выпускников, поступающих по сертификатам ВНО;

не позднее 28 июля будут сформированы рейтинговые списки абитуриентов поступающих на основе ВНО, творческих конкурсов и вступительных экзаменов, и обнародован списка рекомендованных к зачислению на бюджет.

После обнародования рейтинговых списков происходит зачисление на бюджет: поступающие должны подать документы не позднее 18:00 2 августа.

Зачисление поступающих проводится 9 августа. Зачисление на контрактную форму обучения продлится с 11 августа до 30 сентября.

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Автор: Екатерина Пулатова