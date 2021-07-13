Прийом заявлений на бюджетну форму навчання триватиме з 14 по 23 липня.

В среду, 14 июля, в системе Единой государственной базы по вопросам образования (ЕДЕБО) начнется подача электронных заявлений в учебные заведения.

Об этом сообщает ГП "Инфоресурс".

Там напомнили, что первые дни подачи заявлений обычно являются наиболее проблемными - тогда система перегружается из-за большого количества одновременных обращений.

Прием заявлений на бюджетную форму обучения продлится с 14 по 23 июля. На бюджет абитуриенты могут подать до 5 заявлений, на контрактную форму обучения - до 30.

С 1 июля в Украине началась регистрация электронных кабинетов для поступления абитуриентов в учреждения высшего образования.

Самыми популярными предметами внешнего независимого оценивания-2021 стали украинский язык и литература, история Украины и математика.

В 2021 году больше всего выпускников не преодолели порог "сдал/не сдал" на ВНО по математике. В то же время наименьший процент тех, кто не составил, был по физике.

Электронный кабинет поступающего

Электронный кабинет - это персональная страница поступающего, с помощью которого он подает заявление в ВУЗ. Зарегистрировать его нужно на специальном сайте.

Для подачи документов в ВУЗы, начиная с 14 июля, необходимо заполнить специальную электронную форму в своем кабинете абитуриента (нажав кнопку "Перейти к подаче заявления"). Там абитуриент сможет выбрать желаемые ВУЗы (раздел "конкурсные предложения").

16 июля в 18:00 завершается подача заявлений для лиц, поступающих на основе собеседования, вступительных экзаменов или творческих конкурсов;

23 июля в 18:00 завершение подачи заявлений для выпускников, поступающих по сертификатам ВНО;

Не позднее 28 июля будут сформированы рейтинговые списки абитуриентов поступающих на основе ВНО, творческих конкурсов и вступительных экзаменов, и обнародован список рекомендованных к зачислению на бюджет.

После обнародования рейтинговых списков происходит зачисление на бюджет: поступающие должны подать документы не позже 18:00 2 августа.

Зачисление поступающих проводится 9 августа. Зачисление на контрактную форму обучения продлится с 11 августа до 30 сентября.

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Автор: Денис Прядко