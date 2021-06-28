Американские дипломаты подчеркнули, что борьба за прекращение насилия, дискриминации, криминализации и стигмы в отношении ЛГБТКИ+ является глобальным вызовом.

Посольство США поздравило украинцев с Международным днем прайда.

Приветствие размещено на Facebook-странице диппредставительства

«Поздравляем с Днем прайда! Соединенные Штаты еще раз подчеркивают, что права LGBTQI+ являются правами человека, и ни одна группа не должна быть исключена из сферы действия мер защиты, независимо от расы, этнической принадлежности, пола, половой идентичности, сексуальной ориентации, половых особенностей, статуса инвалидности, возраста, религии или убеждений», - говорится в поздравлении.

Американские дипломаты подчеркнули, что борьба за прекращение насилия, дискриминации, криминализации и стигмы в отношении ЛГБТКИ+ является глобальным вызовом.

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Как известно, Международный день прайда ежегодно отмечается 28 июня. Установлен в память о Стоунволлском восстании в Нью-Йорке в 1969 году, что ознаменовало начало борьбы представителей ЛГБТ-сообщества за свои права.

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Автор: Виктория Токарева