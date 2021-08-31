Накануне по Киеву и области прошелся ливень с грозой.

В Киевской области в результате непогоды, которая прошлась накануне вечером, множество автомобилей "потеряли" в воде свои номера.

В сети показали целое "кладбище" из автономеров в городе Вышгород неподалеку от столицы.

"Автомобильные номера, перекресток Набережной и проспекта Шевченко, может кому будет полезно, свои мы не нашли", - пишет автор публикации в группе "Вышгород, Вышгородский район Киевщина" в Facebook.

На опубликованных кадрах видно, что автомобильные номера расставили на заборе, чтобы водители могли их рассмотреть и отыскать свои.

В комментариях местные жители предположили, что номера туда принесло потоком воды с площади Шевченко.

"Супермаркет автомобильных номеров! Круглосуточно! Можно к номерам еще и потерянный кем-то задний бампер добавить. Шатался вчера на волнах возле "Сильпо", "Место утерянных номеров! Нужно на гугл-карте обозначить", "Громкая инсталляция о состоянии коммуникаций города", - идет речь в комментариях под публикацией.

Как сообщал УНИАН, накануне в Киеве молния попала в электрощитовую - она мгновенно загорелась.

По информации Погода УНИАН, осень в Украине начнется с дождей и резкого похолодания, но местами столбики термометра поднимутся до 30-градусной отметки.

Автор: Юрий Годован