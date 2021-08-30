Начало сентября в Украине будет дождливым.

Последние летние дни в Украине будут довольно теплыми и комфортными, особенно на востоке и юге, где столбики термометров все еще будут подниматься выше +30°. Однако 1 сентября принесет в Украину настоящую осеннюю погоду. С этого дня температура в стране снизится и начнутся дожди, которые затронут все области. К выходным погода стабилизируется, дожди прекратятся.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В понедельник, 30 августа, в западніх областях и частично в северных ожидается пасмурная погода с температурой +19°...+22°. На остальной территории страні будет солнечно и намного теплее. На востоке и юге воздух прогреется до +30°...+34°.

Последний день лета, 31 августа, принесет в Украину комфортную температуру и минимум осадков. Небольшие дожди ожидаются лишь в Волынской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях. На юге по-прежнему будет ясно и солнечно, до +30°.

1 сентября принесет в Украину настоящую осеннюю погоду. Температура по всей стране снизится, в западных, местами в северных и центральных областях пройдут дожди. Прохладнее всего на западе Украины, +17°...+19°, а теплее всего - на востоке и юге: +26°...+29°.

2 сентября дожди накроют всю Украину. На западе похолодает до +13°...+16°. На востоке и юге страны ожидается много гроз, +20°...+28°. По всей стране также резко снизятся ночные температуры, +6°...+11°.

В пятницу, 3 сентября, погода в Украине стабилизируется. По всей стране ожидается облачная погода с прояснениями, дожди прекратятся, а температура составит +16°...+20°.

На выходных, 4 и 5 сентября, украинцев ждет стабильная погода. В субботу небольшие дожди возможны в Ривненской, Житомирской и Киевской областях, а в воскресенье - лишь в Черниговской. Выходные пройдут без резких температурных перепадов.

Народный прогноз на неделю

30 августа - день Мирона. Если на Мирона утром туман и роса - погода будет стоять хорошая. Золотистый цвет зари и фиолетовая окраска горизонта - к хорошей погоде.

31 августа - день Фрола и Лавра. В этот день на лошадях не работают, с утра их чистят, моют, заплетают им гривы в косы, которые украшают лентами.

1 сентября - Андрея Стратилата, мученика. Этот день должен быть теплым, хотя и говорили: "День жаркий, но дышит осенью". Стратилат день пришел - овес созрел. Ветер, дующий с юга, обещает хороший урожай овса.

2 сентября - пророка Самуила. Собираются в стаи перелетные птицы, готовятся к отлету в теплые края. Пора дергать свеклу и морковь, огороду поклониться.

3 сентября - Апостола Фаддея; Вассы мученицы. День будет ясным - можно ждать еще четыре недели хорошей погоды. Если пчелы оставили соты открытыми - зима будет теплая.

4 сентября - Зенона мученика. Должны появиться первые осенние заморозки. Если паутина прилипает к растениям - к теплу.

5 сентября - Луппа мученика. Если листья ложатся "лицом" вверх - на холодную зиму, а вниз - зима будет теплой. Если в этот день журавли на юг полетели - зима будет ранней. Если нет заморозков, то не будет и весь месяц.

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Автор: Екатерина Лиманская