Предварительно установлено, что смерть была естественной от болезней.

В прокуратуре Киева заявили, что Виталий Рудзько, который летом 2020 года жестоко избил и пытался изнасиловать Анастасию Луговую в поезде «Киев-Мариуполь», умер в больнице естественной смертью.

Читайте такжеВ СИЗО умер мужчина, который избил и хотел изнасиловать Анастасию Луговую в поезде "Мариуполь - Киев"Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на спикера Киевской городской прокуратуры Надежду Максимец.

«Предварительно, смерть естественная, вследствие болезни, телесных повреждений у него не было. Дальнейшая судьба уголовного производства в связи со смертью подозреваемого будет решена на следующем судебном заседании 19 мая 2021 года», – отметила она.

Нападение на Анастасию Луговую: что известно

Ужасная ситуация случилась в ночь на 1 августа 2020 года. В купе поезда «Киев-Мариуполь», где спала Анастасия Луговая с сыном, пробрался пьяный мужчина – Виталий Рудзько.

Он пытался изнасиловать женщину, но Анастасия сопротивлялась. Подозреваемый жестоко избил пострадавшую, однако ей удалось скрыться от злоумышленника.

Помогла потерпевшей проводница другого вагона, которая сообщила об инциденте начальнику поезда. Изверга задержали по прибытии поезда в Киев.

Подозреваемым оказался уроженец Запорожья Рудзько Виталий Евгеньевич 1975 года рождения. Он был трижды судим. В 1996 году – за угон автомобиля, в 1999-м – за хулиганство, в 2008-м – за кражу.

Мужчине было сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 153 (сексуальное насилие), ч. 2 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

С момента задержание подозреваемый находился под арестом. Еще в начале августа в прокуратуре Киева обещали, что ему «светит» до 7 лет тюрьмы. Однако его защита требовала 5 лет для насильника.l

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Автор: Катерина Шварц