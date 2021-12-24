По состоянию на 22 декабря польские пограничники предъявили обвинение 91 украинцу в содействии нелегальной миграции с польско-белорусской границы.

По состоянию на 22 декабря этого года Пограничная служба Польши выдвинула обвинение в совершении преступлений 422 так называемым помощникам в нелегальной миграции, из которых больше всего было граждан Украины – 91 человек.

Об этом сообщает Польское радио.

Также подобные обвинения предъявили 56 гражданам Грузии и 55 гражданам Сирии.

Читайте такжеВ Польше оправдали украинку за убийство напавшего на нее сожителяС начала года польские пограничники зарегистрировали почти 40 тыс. попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы. С начала декабря было примерно 1,4 тыс. попыток, а в ноябре – 8,9 тыс. попыток нелегального пересечения границы, в октябре – 17,5 тыс., в сентябре – 7,7 тыс., а в августе – 3,5 тыс.

24 декабря в Подляском воеводстве задержали очередного гражданина Украины, подозреваемого в помощи во время незаконного пересечения границы. В своем авто он перевозил нелегального мигранта из Ирака.

Напомним, 9 декабря в польском селе Трещотки вблизи границы с Беларусью польские правоохранители после погони задержали 35-летнего украинца. Он перевозил на автомобиле иракцев, которые незаконно пересекли границу.

Вас также могут заинтересовать новости: