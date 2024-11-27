Не стоит ожидать быстрых решений по предоставлению Киеву ракет средней дальности, считает глава Общественной лиги Украина - НАТО.

Резолюция Парламентской ассамблеи НАТО по Украине является позитивным шагом, поскольку, в частности, предусматривает усиление украинской стороны ракетами средней дальности.

Принятый ПА документ носит рекомендательный характер, то есть он не является обязательным для выполнения, рассказал глава Общественной лиги Украина - НАТО Сергей Джердж в комментарии YouTube-каналу "РБК-Украина".

"Парламентская ассамблея НАТО - это больше платформа для депутатов стран-членов и партнеров", - отметил эксперт.

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По словам собеседника, мнение членов ПА Альянса может быть важно ввиду того, что уже в законодательных органах своих стран "они будут убеждать коллег поддержать позицию о том, что Украину необходимо усилить ракетами средней дальности".

По мнению эксперта, не стоит ожидать конкретных и быстрых решений о предоставлении Украине такого вооружения:

"Насколько я знаю, в резолюции говорилось, что нужно передать Украине баллистические ракеты и ракеты средней дальности от 1 до 2,5 тыс. километров. Думаю, речь шла о средней дальности вообще. Tomahawk, как правило, морского базирования, хотя у США может быть какой-то аналог сухопутного базирования".

Помощь украинцам в центре внимания - что сообщалось

26 ноября ПА НАТО приняла резолюцию о помощи Украине, в которой, в частности, говорится о том, что нашему государству необходимо предоставить ракеты средней дальности и помочь стать членом Альянса. Кроме того, в документе отмечается, что надо предоставить разрешение Киеву разрешение бить по российским военным целям.

Напомним, в начале ноября президент Владимир Зеленский представил украинцам план победы над РФ. В первом пункте документа говорится, что для достижения цели нашей стране нужно приглашение на вступление в НАТО.

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