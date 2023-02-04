Политтехнолог считает, что за этой сделкой надо пристально следить.

В западных СМИ утверждают, что после того, как путинский олигарх Роман Абрамович был вынужден продать футбольный клуб "Челси", правительство Великобритании должно было передать Украине все средства, вырученные от этой сделки. Речь идет о 2,3 млрд фунтов. Однако политтехнолог и писатель Михаил Шейтельман считает, что все не так просто, и в этом деле есть большой подвох.

"Первые заявления, которые об этой истории, об этой сумме прозвучали, были в мае прошлого года. Когда на Абрамовича наложили санкции, выяснилось, что "Челси", принадлежащий ему, не может доиграть чемпионат Англии технически, потому что он не способен заплатить за автобус, который отвезет футболистов на соседний стадион. Все счета как бы не заморожены, но они не могут проводить операции по счетам, потому что это клуб, принадлежащий Абрамовичу. В свою очередь "Челси" получил кредит от Абрамовича в свое время в несколько миллиардов – тоже 2 млрд долларов, по-моему. Получалось, что невозможно играть. Фактически "Челси" бы просто разрушился, если бы Абрамович его не продал срочно", – рассказал он в эфире программы "Аргумент".

И в тот момент, по словам Шейтельмана, началась техническая сложность, поскольку Абрамович находится под санкциями.

"Если он что-то продает, никакой покупатель ему не может ничего заплатить, как он не мог купить игрока или продать игрока, ничего нельзя с этим сделать. И тогда его финансисты, юристы предложили британскому правительству эту сделку, что мы продаем "Челси" в срочном порядке, но деньги лично Абрамович не получает, они кладутся на некий закрытый счет. А эти деньги пойдут вот на некое благое дело", – продолжил эксперт.

На это было получено разрешение. Деньги от продажи клуба Абрамович не получил.

"Тогда же, как и сейчас, в газете The Telegraph было сказано следующее: не Украине передадут деньги, а жертвам войны в Украине. Понимаете, какой нюанс? Кто такие жертвы войны в Украине. А российские мобилизованные – это жертвы войны в Украине или нет? А жители Белгорода – это жертвы войны в Украине или нет, про которых Путин вечно говорит, что им надо что-то компенсировать? Это же тоже выглядит как жертвы войны в Украине, правильно? Ни разу нигде не было пояснено, что это именно в Украину, именно украинским жертвам. Нет, в целом жертвам, жертвы бывают разные. А люди которые из России стали "беженцами", потому что убежали, или же семьи мобилизованных, которые лишились кормильцев или еще что-то. Вот вам и жертвы войны в Украине", – отметил политтехнолог.

Эксперт напомнил, что тогда все закричали, что Абрамович "решил из-под санкций вылезти". Однако, по его словам, все устроено хитрее.

"(Тогда) я подумал: да нет, если бы он сказал в открытую, что он это в Украину переведет ему бы Путин устроил еще тогда, еще в мае прошлого года. Но все гораздо хитрее устроено. Сейчас в The Telegraph тоже, по-моему – я честно скажу, всю статью не прочитал – там не было про то, что он переведет (средства) именно в Украину. Жертвам войны в Украине, пострадавшим от войны в Украине. Решать все будет британский регулятор, не Абрамович. Я очень надеюсь, что он проверит, на что же это пойдет, уж не мобилизованным ли россиянам. За этим надо очень пристально следить, за этой сделкой. Она не так милозвучна", – резюмировал Шейтельман.

Продажа ФК "Челси": что известно

В мае 2022 года российский бизнесмен Роман Абрамович закрыл сделку по продаже английского футбольного клуба "Челси". Новый владельцем ФК стал американский консорциум, который возглавляет Тодд Боэли.

В конце января 2023 года стало известно, что правительство Великобритании передаст Украине все средства, вырученные за продажу футбольного клуба "Челси" Романом Абрамовичем в прошлом году. Отмечалось, что средства будут направлены в специальный фонд финансовой помощи Украине.

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