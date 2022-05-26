Теперь футбольный клуб принадлежит американскому консорциуму во главе с Тоддом Боэли.

Российский бизнесмен Роман Абрамович закрыл сделку по продаже английского футбольного клуба "Челси". Новый владельцем ФК стал американский консорциум, который возглавляет Тодд Боэли.

Об этом идет речь в отчете об акциях от 26 мая, обнародованном Companies House.

Министерство иностранных дел и министерство финансов Португалии разрешили Абрамовичу продать "Челси". При этом Португалия получила гарантии от Великобритании, что средства от сделки используют в гуманитарных целях, а Абрамович не получит выгоды.

Кроме того, следку одобрили в правлении Английской премьер-лиги и британское правительство.

Также МИД Португалии официально подтвердило разрешение на сделку

Стоит отметить, что российский олигарх договорился о продаже футбольного клуба еще в начале мая. Сумма сделки составляет 4,25 миллиарда фунтов стерлингов, а это более 5 миллиардов долларов. Абрамович стал владельцем "Челси" еще в 2003 году.

Как ранее сообщал УНИАН, российский миллиардер и владелец британского футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович продает свой роскошный дом в Лондоне, чтобы избежать санкций, введенных Британией против РФ за нападение на Украину.

После этого миллиардер Хансйорг Висс из Швейцарии заявил, что ему поступило предложение купить "Челси", потому что Абрамович боялся санкций.

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