Основным фундаментом и источником для научных исследований по этому вопросу являются показания людей, которые вошли в музей "Голоса Мирных".

Университет Марии Кюри-Склодовской в Люблине присоединился к проекту "Голоса Мирных. Наука", который сейчас работает над составлением пособия о том, как правильно документировать опыт войны.

Соответствующий меморандум, целью которого является обеспечение реализации эффективного сотрудничества в сферах образования и науки, научной и научно-технической, информационной и просветительской деятельности между институтами из разных стран, был подписан в Люблине (Польша).

В рамках проекта "Голоса Мирных. Наука", основанного фондом Рината Ахметова, происходит сотрудничество с вузами в Украине и за ее пределами для развития и углубления накопленных знаний и опыта на уровне государственных систем образования. Этот проект имеет целью привлечь внимание научного сообщества, государственных органов, СМИ и общества к научной методологии документирования и распространения свидетельств войны, сохранения национальной памяти Украины.

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"В наших планах разработать практический гайд для ученых, медиа, государственных и негосударственных организаций относительно того, как исследовать, как говорить о свидетельствах и опыте войны, как сохранить национальную память в условиях информационной войны", – отметила член наблюдательного совета фонда Наталья Емченко.

Отмечается, что основным фундаментом и источником для дальнейших научных исследований по этому вопросу являются показания людей, которые вошли в музей "Голоса Мирных". Это крупнейший в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны: он уже насчитывает более 50 тысяч историй из первых уст.