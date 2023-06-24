Небо над Украиной закрыто для гражданских самолетов с начала полномасштабного вторжения РФ.

Гражданский самолет компании Enter Air, следовавший рейсом из Польши в Турцию, несколько минут находился в воздушном пространстве Украины. Об этом сообщает польское издание RMF24.

Инцидент произошел в пятницу, 23 июня, после обеда. Пассажирский рейс Enter Air из Познани в Анталию примерно на 20 км зашел в воздушное пространство Украины, небо над которой закрыто для гражданских самолетов с начала полномасштабного вторжения РФ.

Как сообщили в самой авиакомпании, "самолет облетал грозу и словацкие диспетчеры направили его на такой маршрут". И отметили, что все произошло согласно процедурам безопасности.

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Польское агентство гражданской авиации подтвердило этот инцидент, отметив, что пилоты самолета были на связи с авиадиспетчерами в Братиславе и в районе полета был грозовой фронт.

Инцидент с самолетом Enter Air будут детально расследовать Служба гражданской авиации и Госкомиссия по расследованиям инцидентов во время полетов.

Запрет на полеты над Украиной

Как известно, в прошлом году 24 февраля из-за полномасштабного вторжения России Украина полностью закрыла свое воздушное пространство для гражданских самолетов. До этого запрет на полеты действовал с 2014 года над частью оккупированных РФ территорий на юге и востоке Украины.

По пессимистическим прогнозом Eurocontrol, запрет на полеты над Украиной сохранится вплоть до 2029. сейчас основным транспортом, который соединяет Украину и страны Запада остается железная дорога.

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