Эксперты также спросили, что стимулирует и мешает украинцам остаться в Польше на более длительный период.

Среди факторов, которые больше всего мотивируют возвращаться в Украину после окончания войны, украинцы в Польше указывают на цивилизационный и безопасный выбор государства - ожидаемое членство Украины в ЕС (57%) и НАТО (47%).

Таковы результаты исследования "Граждане Украины на польском рынке труда. Новые вызовы и перспективы", проведенного миграционной платформой EWL, Фондом EWL и Центром восточноевропейских исследований Варшавского университета.

Также вторым важным мотивом является экономический - повышение уровня зарплат и улучшение условий труда (54%). Причем этот фактор является более значимым именно для трудовых мигрантов из Украины – тех, кто уехал в Польшу до полномасштабной российской агрессии, - чем для военных беженцев (57% против 48%).

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Зато именно для военных беженцев возможность воссоединения с семьей, которая осталась в Украине, является одним из значимых мотивов возвращения домой - этого стремятся 57% украинцев, прибывших в Польшу из-за полномасштабного вторжения. Всего для 48% граждан Украины в Польше возможность воссоединения с семьей является мотивом вернуться на родину.

Каждый пятый украинец в Польше утверждает, что оказание государственной помощи в восстановлении и возвращении жилья может побудить его вернуться на родину.

Среди других факторов - осуществление ряда реформ в Украине (в области здравоохранения и образования, в системе судопроизводства). Еще для 16% таким мотивом может быть содействие открытию и ведению бизнеса в Украине.

Эксперты также спросили, что стимулирует и мешает украинцам остаться в Польше на более длительный период.

Среди основных причин привлекательности Польши граждане Украины называют прежде всего социально-культурные факторы:

наличие друзей и знакомых в Польше (40%),

доброжелательное отношение со стороны поляков (37%),

культурная близость (34%),

языковая близость (28%).

Далее следуют экономические факторы: возможность трудоустройства (27%) и нетребовательные процедуры легализации пребывания и трудоустройства в Польше (22%).

Главным фактором, который мешает гражданам Украины оставаться в Польше, являются, прежде всего, переживания за судьбу своих близких в Украине (41%), а также экономические факторы, в частности отсутствие достаточных средств к существованию (27%) и трудности с трудоустройством (24%). Из-за плохого знания польского языка Польшу могут покинуть 25% военных беженцев и 10% довоенных мигрантов.

Исследование показало, что несмотря на то, что большинство трудоспособных соискателей убежища нашли работу в Польше (78%), почти 2/3 из них планируют вернуться на родину в ближайшей перспективе (62%). Из них каждый четвертый (24%) выразил намерения вернуться в Украину, не дожидаясь завершения военных действий.

Украинские беженцы в Польше - что известно

Половина граждан Украины, проживающих в Польше, приехали в страну с детьми в возрасте до 18 лет. Исследование показало, что по сравнению с 2021 годом процент граждан Украины, находящихся в Польше с детьми, вырос в пять раз - с 11% до 50%. В Польшу с детьми приехали не только военные беженцы (66%), но и экономические мигранты, живущие в этой стране (40%).

89% украинских беженцев в Польше нет сомнений, что после окончания войны польско-украинские взаимоотношения будут лучше, чем до начала полномасштабной агрессии.