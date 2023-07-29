До полномасштабного вторжения, в декабре 2021 года, количество желающих получить вид временного пребывания было таким же – 50%.

Половина граждан Украины, находящихся в Польше, заявляют о готовности официально обратиться за документами на более длительный срок пребывания в этой стране (разрешение на постоянное или временное проживание).

Среди военных беженцев этот процент ниже (36%) по сравнению с 60% среди довоенных мигрантов (украинцев, прибывших в Польшу до начала полномасштабного вторжения). Об этом свидетельствует исследование "Граждане Украины на польском рынке труда. Новые проблемы и перспективы", организованный миграционной платформой EWL, Фондом EWL и Центром восточноевропейских исследований Варшавского университета.

Причем до полномасштабного вторжения, в декабре 2021 года, количество желающих получить вид временного пребывания было таким же – 50%.

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Авторы исследования утверждают, что довоенные мигранты воспринимают Польшу как страну, где можно остаться на дольше, тогда как для военных беженцев Польша является местом временного убежища.

Зато интересным является тот факт, что больше граждан Украины настроены обращаться за польским гражданством (15%), чем тех, кто заявляет о желании жить в Польше постоянно (10%).

В 2022 году граждане Украины в Польше получили рекордное количество польских паспортов среди иностранцев. 5200 украинцев стало гражданами Польши.

Кроме того, по данным Управления по делам иностранцев в Польше, по состоянию на конец февраля 2023 года, 360 тыс граждан Украины имели вид на временное проживание. В подавляющем большинстве их выдавали в связи с трудоустройством. Более 65 тыс. граждан Украины имеют разрешение на постоянное проживание или разрешение на долгосрочное проживание в ЕС.

Как проводился опрос

Опрос среди граждан Украины, проживающих в Польше, проводился 4-13 марта 2023 года путем прямого F2F-интервью в нескольких городах Польши на выборке N=500 совершеннолетних граждан Украины, как довоенных мигрантов, так и беженцев из Украины. Анкета опроса была разработана миграционной платформой EWL и Центром восточноевропейских исследований Варшавского университета с использованием некоторых вопросов Министерства семьи и социальной политики, управления по делам иностранцев и Бюро национальной безопасности Польши.

Украинцы в Польше - детали

Ранее эксперты EWL, ссылаясь на данные исследования сообщали, что перспектива членства Украины в НАТО и ЕС являются ключевыми факторами, которые мотивируют украинских беженцев возвращаться из Польши на родину после окончания войны. 51% беженцев, которые нашли убежище в Польше после полномасштабного вторжения, и 67% экономических мигрантов, прибывших в Польшу до 24 февраля 2022 года, указывают на перспективу вступления Украины в Европейский Союз как наиболее мотивирующий фактор для возвращения.