Сейчас уже более миллиона беженцев из Украины трудоустроены в Польше на основании обращения работодателей в управления труда.

Граждане Украины восполнили дефицит кадров в сфере услуг и промышленности Польши.

В Министерстве семьи и социальной политики Польши указывают, что с марта по декабрь 2022 года предприниматели подали 784,5 тыс. заявлений на условиях упрощенного доступа к рынку труда на поручение работы гражданам Украины, прибывшим в страну после 24 февраля из-за полномасштабного вторжения. Две трети работников составляли женщины (66%) в основном в возрасте 35-44 лет. Половина рабочих из Украины трудоустраивалась на простую физическую работу. 37% нашли труд в сфере услуг, 34% - на промышленных предприятиях. Значительно меньше граждан Украины трудоустроились в транспортной отрасли, логистике (15%) и торговле или строительстве (по 7%), - сообщает миграционная платформа EWL.

Среди работников сферы услуг преобладали занятые в гостиничном бизнесе, гастрономии, административных услугах и вспомогательной деятельности, например, в клининговых компаниях, агентствах временного труда.

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Исследование месячного индекса конъюктуры в Польше показало, что под конец года уменьшилась доля компаний, заявлявших о планах увеличения занятости. Это связано с замедлением экономики, которая помешала компаниям увеличить занятость. А также могло быть следствием того, что украинцы восполнили дефицит персонала. Украинцы удовлетворили спрос на работу в сферах услуг и производстве. Зато в транспортной и строительной отраслях Польши ощущается острая нехватка персонала, потому что на работу нужны мужчины. По данным польской ассоциации работодателей строительной отрасли, количество граждан Украины, занятых на строительстве, за годы войны сократилось на две трети. В 2022 году она составляла 127 тыс. человек.

Кроме того, стране не хватает около 150 тыс. профессиональных водителей. Из-за этого транспортная и логистическая отрасль сталкивается с проблемами функционирования.

По данным министра семьи и социальной политики Марлены Мальонг, сейчас уже более миллиона беженцев из Украины трудоустроены в Польше на основании обращения работодателей в управления труда.

Украинские беженцы в Польше- д етали

Граждане Украины, прибывшие в Польшу после 24 февраля 2022 года, имеют упрощенный доступ к польскому рынку труда, то есть могут трудоустраиваться без необходимости получения специальных разрешений, имея только PESEL UKR. Работодатель, который берет на работу беженца из Украины, должен сообщить соответствующую службу трудоустройства в течение 14 дней после поручения ему работы.

89% украинских беженцев в Польше нет сомнений, что после окончания войны польско-украинские взаимоотношения будут лучше, чем до начала полномасштабной агрессии. Сейчас почти 40% украинских беженцев не планируют возвращаться в Украину из Польши.