Суд повторно обратился к Нацполиции и прокуратуре с требованием предоставить охрану потерпевшей Анастасии Ноздровской, мать которой убили в конце 2017 года.

Сегодня на заседании Шевченковского райсуда Киева по делу об убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской выяснилось, что полиция Киевской области и прокуратура проигнорировали предписание суда о принятии мер безопасности по отношение к потерпевшей - дочери Ирины Ноздровской Анастасии.

Как передает корреспондент УНИАН, мать погибшей Екатерина Дуняк заявила, что никаких охранных мероприятий в отношении ее внучки не принято.

В свою очередь суд констатировал, что соответствующее обращение к Киевской областной прокуратуре и полиции было направлено еще 26 августа, и на сегодняшнем заседании повторно обратился к этим инстанциям о необходимости взятия под охрану потерпевшей Анастасии Ноздровской.

Кроме того, в ходе заседания сегодня должны были допросить следователя Лидию Лучинскую, которая, по мнению пострадавших, фальсифицировала материалы дела об убийстве Ирины Ноздровской, однако выяснилось, что Лучинская находится в отпуске до 21 сентября.

Следует отметить, что Лучинская не первый раз не является на допрос - сегодняшняя ее неявка в суд стала четвертой.

Также в суд не явился прокурор, который, по словам секретаря заседания, не сообщил о причине неявки, а попытки дозвониться к нему были неудачными, поскольку его номер вне зоны досягаемости. В связи с этим суд обратился к областной прокуратуре по поводу разъяснений, почему прокурор не пришел на заседание.

Напомним, в начале июля Анастасия Ноздровская заявила, что начала получать угрозы после того, как анонсировала в соцсетях допрос в суде начальника полиции Киевщины Андрея Небытова по делу об убийстве ее матери.

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Убийство Ноздровской: что известно

1 января 2018 года тело 38-летней Ирины Ноздровской, жительницы поселка Демидов Вышгородского района Киевской области, которая исчезла 29 декабря 2017 г., обнаружили в местной реке.

Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую в сентябре 2015 г. сбил автомобилем племянник экс-главы Вышгородской райсуда Дмитрий Россошанский.

8 января 2018 г. по подозрению в убийстве Ноздровской задержали отца Дмитрия Россошанского - Юрия Россошанского. В августе дело против Юрия Россошанского было направлено в суд. Дело рассматривает суд присяжных.

Однако родители и дочь правозащитницы убеждены, что Россошанский не один убивал Ноздровскую, и к убийству причастны другие люди.

1 сентября 2020 Шевченковский райсуд Киева исследовал материалы негласных следственных действий по делу об убийстве Ноздровской. В частности, в суде были заслушаны записи разговора Россошанского с Небытовым, который в то время возглавлял отдел криминальной полиции Киевской области. Согласно этим записям, Россошанский договорился с полицией о том, что его действия будут квалифицироваться как убийство в состоянии аффекта. Россошанский лично поблагодарил Небытова за эту договоренность. В ходе судебного заседания адвокат Россошанского Алексей Цыбенко заявил, что эти материалы НСРД являются недопустимыми, поскольку якобы нет судебного разрешения на проведение Небытовым НСРД с Россошанским в СИЗО.

Проводилась также экспертиза, которая не подтвердила, что в момент убийства Россошанский находился в состоянии аффекта.

Автор: Дмитрий Хилюк