Заседание, на котором допросят начальника полиции Небытова, состоится 14 июля.

Дочь убитой правозащитницы Ирины Ноздровской - Анастасия заявила, что ей начали поступать угрозы из-за того, что она анонсировала допрос в суде начальника полиции Киевской области Андрея Небытова в деле об убийстве ее матери.

Как сообщает на своей странице в Facebook Украинский Хельсинский союз по правам человека, 8 июня Анастасия Ноздровская анонсировала суд по делу об убийстве ее матери, во время которого в качестве свидетеля планируют допросить главу Нацполиции в Киевской области Андрея Небытова.

В посте Ноздровская отметила, что "Небытов общался с Россошанским".

Как отмечает УХСПЧ, речь идет о Юрии Россошанском, который в 2020 году признался, что убил Ирину Ноздровскую, но впоследствии отказался от показаний, мол, сделал их под давлением полиции в обмен на освобождение сына. Тогда Россошанский-младший отбывал наказание – он насмерть сбил сестру Ирины Ноздровской – Светлану Сапатинскую.

Читайте такжеВ убийстве президента Гаити участвовали 26 колумбийцев и два американцаЗаседание, на котором допросят Небытова, состоится 14 июля в 13:00 в Шевченковском суде Киева.

Юрия Россошанского обвиняют в совершении умышленного убийства с целью мести своей односельчанки Ирины Ноздровской, которая вела дело своей сестры Светланы Сапатинской, которую сбил автомобилем сын Россошанского.

Убийство Ноздровской: что известно о деле

1 января 2018 года тело 38-летней Ирины Ноздровской, жительницы поселка Демидов Вышгородского района Киевской области, которая исчезла 29 декабря 2017 года, обнаружили в местной реке.

Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую в сентябре 2015 года сбил автомобилем племянник экс-главы Вышгородского райсуда Дмитрий Россошанский.

8 января 2018 года по подозрению в убийстве Ноздровской задержали отца Дмитрия Россошанского - Юрия Россошанского. В августе дело против Юрия Россошанского было направлено в суд. Дело рассматривает суд присяжных.

Однако родители и дочь правозащитницы убеждены, что Россошанский не сам убивал Ноздровскую, и что к убийству причастны другие люди.

1 сентября 2020 года Шевченковский райсуд Киева исследовал материалы негласных следственных (розыскных) действий (НСРД) по делу об убийстве Ноздровской. В частности, в суде были заслушаны записи разговора Россошанского с Андреем Небытовым, который в то время возглавлял отдел криминальной полиции Киевщины. Согласно этим записям, Россошанский договорился с полицией о том, что его действия будут квалифицироваться как убийство в состоянии аффекта. Россошанский лично поблагодарил Небытова за эту договоренность. В ходе судебного заседания адвокат Россошанского Алексей Цыбенко заявил, что эти материалы НСРД являются недопустимыми, поскольку якобы нет судебного разрешения на проведение Небытовым НСРД с Россошанским в СИЗО.

Были исследованы также результаты экспертизы, которая не подтвердила, что в момент убийства Ноздровской Россошанский находился в состоянии аффекта.

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Автор: Дмитрий Хилюк