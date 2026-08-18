ВСУ получили новый мощный инструмент, который изменил правила войны дронов, - NYT

Развитие спутниковых технологий меняет правила игры для Украины на поле боя.

Украинские подразделения БПЛА получили новый мощный инструмент на поле боя: высокотехнологичные спутниковые снимки, предоставляющие информацию о передвижениях и местоположении войск практически в режиме реального времени. Как пишет The New York Times, это меняет правила игры для Украины.

Год назад доставка спутниковых снимков на передовую могла занимать несколько дней из-за менее совершенных технологий и многоуровневой структуры командования. Это затрудняло поражение целей, которые могут менять местоположение, с помощью ударов дальнобойных дронов.

"Быстрая доставка высококачественных спутниковых снимков передовым войскам - одно из ключевых достижений на поле боя за последний год, позволяющее Украине оперативно наносить удары по складам оружия, логистическим центрам и лагерям войск в глубине территории, контролируемой Россией, а также в самой России", - отмечается в статье.

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В некоторых случаях передовые войска могут сами управлять спутниками, быстро анализируя изображения на предмет целей, а затем вести огонь. Быстрая спутниковая съемка также помогает им проверять, какие цели были поражены, и при необходимости вести повторный огонь.

"Войскам по-прежнему требуется одобрение более опытных командиров для нанесения ударов по целям, что снижает риск ошибок со стороны менее опытных пилотов. Но теперь этот процесс значительно упрощен", - пишет NYT.

Благодаря этому инструменту Украина в том числе усилила удары по оккупированному Крыму, которые уничтожили паромные терминалы, необходимые России для снабжения полуострова, а также логистические маршруты.

Беспилотники стали наиболее эффективным способом уничтожения или нанесения увечий противникам. Однако технология менее эффективна, когда дело доходит до их обнаружения. Беспилотники наблюдения могут быть сбиты или их сигналы могут быть заглушены. Их дальность действия ограничена, как и физическая площадь, которую они могут охватывать.

Космос открывает следующий рубеж

До недавнего времени доступ к спутниковым снимкам для стратегического планирования на высоком уровне имели только высокопоставленные командиры.

Однако в прошлом году этот доступ значительно расширился благодаря правительству США и частным компаниям. Компания Vantor, коммерческий партнер Украины, недавно запустила шесть новых спутников, доведя их общее число до десяти. Теперь ее спутники могут ежедневно охватывать до семи миллионов квадратных километров планеты, чего достаточно для многократного сканирования украинского поля боя, заявил Уилл Кокос, директор по трансформации компании.

Спутники могут предоставлять изображения одной и той же области до 15 раз в день, помогая солдатам выявлять незначительные изменения рельефа, которые могут указывать на возможные российские цели.

Кроме того, снимки можно получить всего за 15 минут, хотя чаще это занимает несколько часов. Тем не менее, это огромное улучшение по сравнению с недавним прошлым, когда на это иногда уходили дни.

"По сути, мы передаем им спутник, – сказал Кокос. – Они указывают ему, что снимать".

Коммерческие спутниковые компании хранят огромные архивы изображений, что позволяет полевым командирам изучать тонкие изменения в окружающей среде – следы на поле, поваленные деревья, недавно расчищенную землю – которые могут указывать на скрытую цель.

"В целом, это похоже на революцию в военных технологиях", – сказал Роберт Толласт, военный эксперт из Королевского института объединенных служб, аналитического центра в Лондоне.

Украинские дроны - новости

В течение последних шести месяцев Украина начала использовать британские беспилотники для нанесения ударов по целям в глубине России. Среди них – реактивный беспилотник Nyan, который испытывал Королевский флот Великобритании.

Также Министерство обороны Украины официально одобрило для использования в армии новый украинский беспилотник "Довбуш Т40". Дрон способен держаться в небе более суток. Этого ресурса достаточно для поражения целей даже на Урале и в Западной Сибири.

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