Подозреваемый в убийстве Ноздровской рассказал подробности преступления - СМИ

Задержанный по подозрению в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской Юрий Россошанский рассказал о некоторых подробностях совершенного преступления.

Как сообщают источники INSIDER, детали убийства были установлены в ходе проведения следственного эксперимента и допроса подозреваемого.

Читайте такжеРасследование убийства Ноздровской продвигается "без всякой поддержки общественности" - Аброськин

По словам собеседника, Россошанский рассказал, что действовал в одиночку и сообщил, что убил Ноздровскую вследствие ссоры с ней на остановке общественного транспорта в селе Демидов.

"Во время допроса он сказал, что на остановке произошла ссора, после чего он достал нож и нанес потерпевшей удары в шею. После совершения преступления он оттащил ее к реке, одежду, на которой остались капли крови, сжег у себя дома в печке", - сказал источник.

По его словам, Россошанский был задержан 8 января по ст. 208 УПК Украины, в этот же день ему вручено подозрение по ч 1. ст 115 УК (Умышленное убийство)

Меру пресечения для Россошанского суд будет избирать 9 января. Обвинение будет просить для подозреваемого содержание под стражей. По этой статье альтернативы внесения залога не предусмотрено.

Как сообщал УНИАН, 1 января тело 38-летней Ноздровской, жительницы поселка Демидов Вышгородского района Киевской области, которая исчезла три дня назад, обнаружили в местной реке.

Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую сбил автомобилем племянник экс-председателя Вышгородского районного суда Россошанский. По словам журналистки Анны Молчановой, Ноздровской угрожали родственники виновника ДТП.

Уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины расследует Вышгородский отдел полиции Главного управления Нацполиции в Киевской области.

В состав оперативно-следственной группы по расследованию дела вошли работники Главного следственного управления и Департамента уголовного розыска Нацполиции. Проведение мероприятий по раскрытию убийства Ноздровской взяли под личный контроль глава НПУ Сергей Князев и министр внутренних дел Арсен Аваков.

Согласно предварительным данным экспертизы, Ноздровская умерла от множественных колото-резаных ран.

Вчера, 8 января, в полиции сообщили о задержании человека, подозреваемого в убийстве Ноздровской. По информации журналиста Айдера Муждабаева, подозреваемым является близкий родственник Россошанского.

Советник главы МВД, народный депутат Украины Антон Геращенко отметил, что мотив убийства - месть Ноздровской за ее правозащитную деятельность.

Позже генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что в деле об убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской объявлено подозрение.