На открытии "Бронзового капитана" глава Нацполиции Киевщины посоветовал для успехов "трогать пистолет" скульптуры, а также делать фото и выкладывать в соцсети. Теперь сделать это непросто.

В столице сначала открыли, а затем закрыли палаткой памятник, похожий на главу Национальной полиции Киевщины Андрея Небытова.

Об открытии "Бронзового капитана", или "Бронзового защитника" отдел коммуникации полиции области рассказал еще 20 августа.

Памятник, открытие которого, по официальной версии, было посвящено 30-летию Независимости Украины, Небытов презентовал лично в свой собственный день рождения. В тот же день правоохранители в придачу торжественно поздравили его на Майдане как "начальника УВД" и даже выложили видеозапись в Facebook. Однако впоследствии ролик удалили - осталось лишь официальное поздравление.

Скульптуру же, по информации полиции, установили в честь "действующих полицейских, которые защищают жизнь, права и свободы граждан и охраняют государство под лозунгом "Служить и защищать!" На ее изготовление ушло почти 180 килограммов бронзы, а высотой памятник достигает почти 2 метров.

При этом в социальных сетях впоследствии некоторые пользователи заметили сходство между "Бронзовым капитаном" и собственно главой полиции области.

На открытии Небытов решил еще и начать новую традицию, связанную с памятником.

"У каждого памятника есть свои традиции, есть своя магия, есть свои история и будущее. Поэтому, пользуясь случаем, хочу попробовать начать такую традицию. Если вы имеете желание верно служить в рядах полиции, иметь успешную карьеру, обязательно обратитесь к "Бронзовому капитану" и потрите ему жетон. Если вы имеете желание получить звание и, особенно, досрочно, в порядке поощрения - трите, пожалуйста, ему погон. ... Если вы хотите иметь серьезные успехи в работе - трогайте пистолет этого "Бронзового капитана", - отметил глава Нацполиции Киевщины.

В то же время всем гражданским, кто хочет иметь хорошие отношения с полицией, он посоветовал фотографироваться с бронзовым защитником и публиковать фото в соцсетях.

Однако выполнить советы Небытова, как выяснилось, может быть довольно сложно. После открытия и огласки в соцсетях полиция по неизвестной причине спрятала памятник под специальной палаткой, а рядом, по словам очевидцев, разместила нескольких человек в штатском.

Почему скульптуру убрали с глаз прохожих, пока доподлинно неизвестно.

"Может, втихую арбузами завтра начнут торговать", - шутят интернет-пользователи.

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Автор: Катерина Комолова