Россия строит 10 новых баз дронов: в ISW объяснили, чем это грозит Украине

Россия хочет усилить удары вглубь западной Украины.

Россия расширяет пусковые площадки и строит новые базы для своих ударных беспилотников большой дальности вдоль границы с Украиной и Беларусью. Как считают аналитики Института изучения войны, целью является усиление ударов по Украине и, возможно, по НАТО.

Так, издание The Telegraph сообщило, что Россия построила 59 новых пусковых установок для беспилотников на 10 различных площадках, и каждая база может вместить более 1000 беспилотников. При этом около 20 из новых пусковых установок имеют значительную длину, и российские войска могут использовать их для запуска реактивных ударных беспилотников "Герань-4" и "Герань-5", способных летать на дальность от 450 до 850 километров и от 950 до 1000 километров соответственно.

Регион имеет значение

Как отмечают аналитики, Россия строит эти дополнительные пусковые площадки на западе по нескольким причинам.

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Во-первых, чтобы увеличить свои возможности по запуску более крупных волн беспилотников большой дальности в рамках регулярных ударных операций России по Украине.

Во-вторых, Россия стремится использовать реактивные БПЛА "Герань-4" и "Герань-5" для нанесения ударов вглубь западной Украины, используя их большую скорость и живучесть для преодоления украинской ПВО.

Кроме того, Россия, вероятно, переносит свои пусковые площадки для беспилотников в западную часть, пытаясь защитить российскую инфраструктуру от украинских атак.

"ВСУ успешно наносили удары по российским пусковым точкам для ударных беспилотников вблизи оккупированного Донецка, поэтому создание альтернативных пусковых точек дальше в России может повысить их живучесть", - пишут аналитики.

Россия также может готовиться к использованию своей спутниковой группировки "Рассвет", используя новые пусковые площадки.

Кроме того, новые российские базы запуска беспилотников также могут усилить возможные удары РФ по территории НАТО, отмечают аналитики. Эти базы позволят увеличить объем залпов, а пусковые установки обеспечат дальность полета беспилотников на территорию НАТО.

Новые российские дронобазы - в чем угроза

Как заявил эксперт Богдан Долинце, после завершения создания баз России понадобится как минимум от трех до шести месяцев, чтобы подготовить не только инфраструктуру, но и экипажи и летный персонал, провести обучение. И только после этого Украина может ощутить рост количества запусков БПЛА.

По его словам, для подготовки массированной атаки на 1000 беспилотников России требуется от пяти до семи дней, а после завершения строительства всех десяти баз такие атаки смогут происходить чаще.

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