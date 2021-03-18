По поддельным документам работники управления полиции открыли зарплатные карточки на 24 подставных людей, а главная бухгалтер согласовывала выплаты.

В одном из управлений Главного управления Национальной полиции в Киевской области шесть лет начисляли заработную плату подставным лицам, в результате чего государству было нанесено более 4,6 млн грн убытков.

Об этом рассказали в пресс-службе офиса генерального прокурора Украины.

"В Шевченковский районный суд Киева направлен обвинительный акт в отношении главного бухгалтера – начальника одного из управлений ГУ Нацполиции в Киевской области по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины)", – говорится в сообщении.

По данным следствия, сотрудники управления, используя поддельные документы, открыли зарплатные карточные счета в одном из банков на 24 подставных лица, которые не находились в трудовых отношениях с управлением. На протяжении 6 лет они осуществляли начисление и выплату зарплаты, перечисляя средства на открытые, а также собственные счета.

Читайте такжеПриставил пистолет к животу: в Тернопольской области псевдополицейский на улице приставал к девушкам"Из-за служебной халатности главная бухгалтер на протяжении длительного времени не контролировала деятельность подчиненных работников по вопросам начисления и выплаты заработной платы, принимала к исполнению поддельные платежные ведомости, бесконтрольно согласовывала и подписывала их, заверяя печатью учреждения, а также организовывала их поступления для выполнения в банк", - добавили в пресс-службе.

Вследствие безосновательной выплаты зарплаты государству нанесено более 4,6 млн грн убытков.

В случае доказательства вины главному бухгалтеру грозит от двух до пяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такого.

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Автор: Наталья Ничишина